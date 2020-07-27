СТРАНА: партия Порошенко обвинила Зеленского в госизмене из-за перемирия в Донбассе

Партия Петра Порошенко анонсировала акцию протеста, которая состоится возле офиса президента Украины. Как передаёт «СТРАНА», организаторы мероприятия обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявления перемирия в Донбассе.

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой улице. Как пишет «СТРАНА», организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого перемирия в Донбассе.

«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Её атаковал человек по фамилии Зеленский», — говорится в рассылке.

Завершается текст обещанием прийти на Банковую, чтобы «защитить ВСУ и заявить: Зеленский — ты чёрт, собирай чемоданы, время в Ростов».