Партия Петра Порошенко анонсировала акцию протеста, которая состоится возле офиса президента Украины. Как передаёт «СТРАНА», организаторы мероприятия обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявления перемирия в Донбассе.
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой улице. Как пишет «СТРАНА», организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого перемирия в Донбассе.
«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Её атаковал человек по фамилии Зеленский», — говорится в рассылке.
Завершается текст обещанием прийти на Банковую, чтобы «защитить ВСУ и заявить: Зеленский — ты чёрт, собирай чемоданы, время в Ростов».
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