NewsOne: Зеленский надеется на подписание соглашения о взаимном прекращении огня в Донбассе

03:00
Суд в Париже над Винником назначили на 14 сентября
Судебное разбирательство по делу россиянина Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, состоится 14 сентября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Винника Фредерика Бело.
03:00
Дюков намекнул, что будет участвовать в следующих выборах президента РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как ему работается в этой должности.
03:00
Исмаилов о Минееве: если человек оскорбил меня на публике, то я буду решать вопросы на глазах у всех
Боец ММА Магомед Исмаилов, который 24 июля подерётся в Сочи с Александром Емельяненко, вспомнил своё противостояние с Владимиром Минеевым.
03:00
Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов
Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.
03:00
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы заочно избрал молдавскому политику Ренато Усатому, который обвиняется в валютных махинациях, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
Исмаилов о критике Емельяненко-младшего: все мы грешны
Боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал критику в свой адрес от Александра Емельяненко, с которым он встретится 24 июля на турнире в Сочи.
03:00
Дюков о рестарте сезона: понимали, что будут проблемы и критика
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал своё мнение о возобновлении чемпионата страны.
03:00
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров. Так, ведомство рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами.
03:00
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
Акция «Бессмертный полк на воде» пройдёт в День ВМФ в Севастополе
Акция «Бессмертный полк на воде» состоится в День ВМФ в Севастополе.
03:00
Президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о внесении изменений в устав Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Мишустин утвердил сроки возврата денег за отменённые туры
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых из-за пандемии коронавируса были аннулированы туры, смогут вернуть деньги либо перенести поездку до конца 2021 года.
03:00
Дюков пообещал поинтересоваться причиной отсутствия Федуна на заседании исполкома РФС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что не знает причин отсутствия владельца «Спартака» Леонида Федуна на заседании исполкома организации.
03:00
Попова предупредила о рисках заболевания COVID-19 при вылете за рубеж
Возобновление Россией международного авиасообщения не означает, что риск заболевания коронавирусной инфекцией позади, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
03:00
Глава РФС дал оценку работе оперштаба РПЛ по борьбе с коронавирусом
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о работе оперштаба Российской премьер-лиги (РПЛ) по контролю за ситуацией с коронавирусом.
03:00
В Москве задержали 25 человек после массовой драки
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 25 человек после массовой драки, произошедшей на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
03:00
В АТОР оценили возобновление международного авиасообщения
Открытие границ является долгожданной новостью для туристов и туристического бизнеса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
03:00
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 846
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 846.
03:00
Эксперт оценил отношения США и Китая
Политолог Владимир Брутер оценил отношения США и Китая.
03:00
Психолог рассказала о причинах послеродовой депрессии
Психолог Елена Данилова рассказала о причинах послеродовой депрессии.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с засухой
Доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов оценил ситуацию с засухой.
03:00
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
03:00
Аэропорт Домодедово готов возобновить международные рейсы
Московский аэропорт Домодедово готов к возобновлению международных авиарейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
03:00
Дюков: стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал работу главы департамента судейства этой организации Виктора Кашшаи.
03:00
Лучший футболист России по итогам сезона-2019/20 будет назван позднее
Российский футбольный союз (РФС) отложил вопрос определения лауреатов по итогам сезона-2019/20.
03:00
Путин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы возобновления международного авиасообщения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
03:00
РФС объявил сроки действия трансферных окон в сезоне-2020/21
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на своём заседании утвердил даты действия трансферных окон в сезоне-2020/21.
03:00
Исмаилов о Емельяненко: почему я должен испытывать к Саше какой-то негатив
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, который 24 июля подерётся в Сочи с Александром Емельяненко, рассказал о своём отношении к сопернику.
03:00
Набиуллина оценила сроки восстановления экономики России
Восстановление экономической активности в России до предкризисных уровней займёт более 1,5 года, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
03:00
Исмаилов признался, что вырос на боях Емельяненко-старшего
Боец ММА Магомед Исмаилов, которому 24 июля предстоит встретиться в Сочи с Александром Емельяненко, поделился мнением о его брате Фёдоре.
03:00
Песков заявил, что сроки проведения прямой линии ещё не определены
Сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
03:00
Веломногодневка «Джиро д’Италия» стартует в октябре на Сицилии
Престижная многодневная велогонка «Джиро д’Италия» стартует 3 октября в городе Монреале на Сицилии.
03:00
Лукашенко 3 августа обратится с посланием к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
03:00
КДК РФС сможет отменять ошибочно показанные игрокам жёлтые карточки
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил внесение поправки в дисциплинарный регламент относительно предупреждений игрокам.
03:00
В Совфеде прокомментировали ситуацию с 1 сентября
Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.
03:00
Пассажир из Кемерова устроил дебош на борту самолёта
Пассажир самолёта Москва — Кемерово оштрафован на 3,5 тыс. рублей за неадекватное поведение во время полёта.
03:00
«Алания» выступит в ФНЛ в сезоне-2020/21
Владикавказский футбольный клуб «Алания» выступит в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.
03:00
Россия ведёт переговоры о возобновлении полётов примерно с 30 странами
Российские авиавласти ведут переговоры об открытии авиасообщения примерно с 30 странами, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
03:00
В Роскачестве рассказали, как выбрать мороженое
Специалисты Роскачества рассказали о том, на что стоит обращать внимание при покупке мороженого.
03:00
СМИ: «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена
Петербургский футбольный клуб «Зенит» близок к договорённости о переходе в команду защитника сборной Хорватии и английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
03:00
В Кремле оценили ситуацию с «Северным потоком — 2»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».
03:00
Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Макгрегора
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, что общего у него и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
03:00
Исмаилов о сравнении с Тайсоном: больше нравится ассоциировать себя с Али
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, ассоциирует ли он себя с легендарным боксёром Майком Тайсоном из-за значительной разницы в габаритах со своим следующим соперником Александром Емельяненко.
03:00
Совфед одобрил закон о кальянах и вейпах
Совет Федерации на планерном заседании одобрил закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Марина Влади рассказала о Владимире Высоцком
Актриса Марина Влади рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.
03:00
СМИ: «Барселона» хочет продать 12 футболистов
Каталонский футбольный клуб «Барселона» намерен продать 12 игроков в предстоящее летнее трансферное окно.
03:00
ЦИК запланировала эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
ЦИК планирует проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах в сентябре.
03:00
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в повреждении памятника.
03:00
В Башкирии планируют создать учебный центр мультипликации
В Башкирии на встрече с главой республики Радием Хабировым прозвучало предложение создать учебный центр в рамках сотрудничества «Союзмультфильма» и уфимской комикс-студии «Муха».
03:00
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.