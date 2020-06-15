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СТРАНА: Киев рассматривает возможность нового этапа «нормандского формата»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к обсуждению со своими российскими коллегами даты следующего этапа переговоров в «нормандском формате». Как пишет «СТРАНА», Кулеба добавил, что Украина открыта для взаимодействия в любом формате, если это поможет решить проблемы страны, а также будет способствовать решению территориальных вопросов и освобождению заключённых.
СТРАНА: Киев рассматривает возможность нового этапа «нормандского формата»
Reuters

В МИД Украины заявили о готовности к обсуждению со своими российскими коллегами даты следующего этапа переговоров в «нормандском формате». Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы ищем дату встречи и, убеждён, что мы её найдем. Я открыт для общения с Сергеем Лавровым», — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что готов к взаимодействию в любом формате, если это поможет решить проблемы страны, а также будет способствовать решению территориальных вопросов и освобождению украинских заключённых.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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