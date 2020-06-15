СТРАНА: Киев рассматривает возможность нового этапа «нормандского формата»

03:00
В Петербурге открылись парикмахерские, библиотеки и бани
В Санкт-Петербурге с 15 июня снова заработали парикмахерские, библиотеки, бани и другие учреждения, закрытые ранее из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
Александрова проиграла Мартинцовой на выставочном теннисном турнире в Чехии
Первая ракетка России Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Мартинцовой в рамках выставочного турнира Tipsport Elite Trophy в Праге.
03:00
В Удмуртии рассказали о работе волонтёров
Координатор штаба акции #МыВместе в Удмуртии Елизавета Плеханова прокомментировала работу волонтёров в регионе.
03:00
Мишустин: Россия будет наращивать тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус в России будет продолжено, несмотря на то что ситуация улучшается, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
03:00
Касильяс решил не баллотироваться на пост президента RFEF
Бывший вратарь и капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
03:00
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.
03:00
Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской сборной России по биатлону
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назначен старшим тренером резервного состава мужской национальной команды.
03:00
Бывший боец UFC Рашид Магомедов подписал контракт с ACA
Российский боец Рашид Магомедов подписал контракт с лигой по смешанным единоборствам ACA.
03:00
Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Дагестане удалось наладить предоставление медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, а также снизить число новых заболевших. Об этом в ходе заседания совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
03:00
Морозов: КХЛ уведомила клубы, что сезон начнётся 2 сентября
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о работе по составлению календаря на сезон-2019/20.
03:00
В Париже заявили, что Макрон не получал приглашения на парад в Москве
Президент Франции Эммануэль Макрон не получал от России приглашения на парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня.
03:00
В Петербурге рассказали о разработке системы экспресс-диагностики COVID-19
Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» прокомментировали разработку инновационной системы экспресс-диагностики и лечения COVID-19.
03:00
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в сезоне-2020/21
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в сезоне-2020/21.
03:00
Из Башкирии в Карачаево-Черкесию направили 17 врачей для борьбы с коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом направили 17 врачей.
03:00
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является политическим сигналом «партии войны» в Киеве, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
03:00
Эксперт оценил перспективы онлайн-торговли в России
Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов прокомментировал перспективы развития онлайн-торговли в России после пандемии коронавируса.
03:00
Путин планирует посетить главный храм Вооружённых сил России
Российский лидер Владимир Путин посетит главный храм Вооружённых сил России, это есть в его рабочих планах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
03:00
В Москве рассказали об онлайн-программе городских парков
Столичные парки подготовили новую развлекательную онлайн-программу, которая пройдёт 15—21 июня.
03:00
На Камчатке рассказали о поиске пропавших моряков
В Камчатском ГУ МЧС прокомментировали ситуацию с поиском моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте.
03:00
Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт
Экономист Константин Юрченко прокомментировал идею российских банков сделать платными выпуск и обслуживание карт.
03:00
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Касперович и Норицын будут работать со сборной Болгарии по биатлону
Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын подписали двухлетние контракты с Болгарской федерацией биатлона.
03:00
Американский истребитель F-15 упал в море у побережья Британии
Американский истребитель F-15С упал в акватории Северного моря у побережья графства Йоркшир в Великобритании.
03:00
В Кремле оценили решение выслать двух чешских дипломатов из России
Россия настроена на налаживание отношений с Чехией, но не будет терпима к недружественным проявлениям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высылке российской стороной двух чешских дипломатов.
03:00
Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве
Москва может переходить к следующему этапу снятия ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
03:00
В Карелии сняли часть ограничений для туристов
В Карелии сняли часть ограничений для туристов, включая тех, кто приезжает из других регионов.
03:00
Матыцин рассказал о последствиях режима ограничений для спортсменов
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о последствиях режима ограничений для спортсменов.
03:00
Фитнес-тренер дал рекомендации по восстановлению формы после самоизоляции
Фитнес-тренер Лев Гончаров дал рекомендации по восстановлению физической формы после длительной самоизоляции.
03:00
Анастасия Попкова назначена главным тренером сборной России по горнолыжному спорту
Министерство спорта России утвердило Анастасию Попкову в должности главного тренера сборной команды страны по горнолыжному спорту.
03:00
Организаторы «Московских сезонов» рассказали о новой онлайн-программе
Проект «Московские сезоны дома» подготовил новую онлайн-программу, в рамках которой пройдут занятия йогой, кулинарные мастер-классы, уроки рисования гуашью и литературные чтения.
03:00
Эксперты оценили уровень цифровой грамотности россиян
Специалисты аналитического центра НАФИ провели исследование, в рамках которого выяснили, что уровни цифровой грамотности разных поколений россиян сильно отличаются.
03:00
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
03:00
Россиянин заочно арестован за нападение на российский центр в Киеве
Россиянин Михаил Агафонов был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
03:00
Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников
Номер мобильного телефона главного редактора RT Маргариты Симоньян был опубликован неизвестными в интернете. Об этом сообщила сама Симоньян, предупредив о необходимости быть осторожными.
03:00
Дизайн новой формы «Марселя» вдохновлён архитектурным наследием города
Французский футбольный клуб «Марсель» представил домашний и выездной комплекты формы на сезон-2020/21.
03:00
Финансирование «Сельской ипотеки» увеличат на 2 млрд рублей
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что для выдачи льготных кредитов со ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей.
03:00
МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата
Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух российских дипломатов из Праги в начале июня. Об этом сообщили в МИД России.
03:00
Эксперт оценил объём нелегального рынка алкоголя в России
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев оценил объём незаконного оборота крепкого алкоголя в России.
03:00
Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала присвоение двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко статуса тренера сборной России.
03:00
Уилан заявил о намерении обжаловать приговор
Американец Пол Уилан, который был приговорён Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж, заявил, что намерен обжаловать решение суда.
03:00
Число участников Московского инновационного кластера превысило 7 тысяч
К Московскому инновационному кластеру присоединились более 7 тыс. организаций.
03:00
В трёх российских городах отменили парад Победы из-за коронавируса
Власти Пензы, Челябинска и Якутска приняли решение не проводить 24 июня парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с коронавирусом, передаёт РИА Новости.
03:00
«Краснодар» продлил контракты с футболистами Бергом и Крицюком
Футбольный клуб «Краснодар» подписал новые контракты со шведским форвардом Маркусом Бергом и российским голкипером Станиславом Крицюком.
03:00
Агент рассказал, когда Мозгов сможет вернуться на площадку после операции
Агент центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал, когда баскетболист сможет вернуться на паркет после операции.
03:00
Глава Минприроды оценил риск повторения лесных пожаров в Сибири
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин прокомментировал вероятность повторения прошлогодних лесных пожаров в Сибири и задымления городов.
03:00
Захарова назвала причину вызова чешского посла в МИД России
Вызов чешского посла в Москве Витезслава Пивоньки в МИД России связан с «недружественными действиями Праги» в отношении российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
03:00
В Киеве начался допрос Порошенко в рамках дела Януковича
Киевский аппеляционный суд начал допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках рассмотрения аппелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене.
03:00
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы
Бывший актёр Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Токио, главным пунктом своей предвыборной программы объявив отмену перенесённой на 2021 год Олимпиады.
03:00
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
03:00
В Роскачестве дали рекомендации по защите от укусов клещей
Специалисты Роскачества рассказали, как защититься от укусов клещей.