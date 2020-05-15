Лiга.net: офис Зеленского выдвинул условия для проведения выборов в Донбассе

Украинская сторона во время заседания трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе обозначила условия проведения выборов в регионе. Как пишет «Лiга», Киев настаивает на том, что выборы можно будет провести исключительно после получения Украиной контроля над границей. Также украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором украинская сторона обозначила свою позицию по условиям проведения выборов в регионе. Как передаёт «Лiга», об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы в Донбассе могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности — в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Сообщается, что украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.