NI: будущее Зеленского на Украине спустя всего год уже не кажется радужным

Украинцы выбирали Владимира Зеленского на пост президента с надеждой, что он сможет прекратить военные действия на востоке, повысить уровень благосостояния и победить коррупцию, пишет на страницах The National Interest Мелинда Харинг. Но попытавшись начать реформы, новый президент «споткнулся о свои же обещания», а его уверенная риторика о переменах «превратилась в шёпот», подчёркивается в статье. Спустя всего год Зеленский уже выглядит уставшим, а его политическое будущее кажется уже не таким безоблачным. По мнению автора, за этими неудачами кроется целый ряд причин.

Владимир Зеленский с триумфом занял высшую должность на Украине, получив почти три четверти голосов на президентских выборах, а ещё через несколько месяцев «утёр нос» уже давно устоявшимся политическим движениям на парламентских выборах, когда его новая партия получила большинство в парламенте. Но прошедший год показал, что политическое будущее Зеленского на Украине «уже не кажется таким радужным», пишет в статье для The National Interest Мелинда Харинг, заместитель директора Центра «Евразия» в «Атлантическом совете»*.



Украинцы проголосовали за Зеленского, поверив его предвыборным обещаниям: прекратить вооружённый конфликт на востоке, победить коррупцию и превратить Украину в обеспеченную восточноевропейскую страну, поясняется в статье. Однако после первых же попыток проявить активность на фронте реформ новый президент «споткнулся о свои же обещания», подчёркивает автор: «Уверенная риторика о кардинальных переменах на Украине превратилась в шёпот».



Прошел лишь год с небольшим, однако президент Украины уже кажется уставшим и разбитым — причём заметно изменился не только его тон, но и состав его команды, пишет The National Interest. Этой весной Зеленский уволил своего премьер-министра, настроенного на реформы, а также большую часть своей команды, генерального прокурора и многих других высокопоставленных чиновников, говорится в статье.



Такие кадровые перестановки в разгар коронавирусной пандемии, которая угрожает «поглотить» более 8% ВВП страны, вызвали всеобщее недоумение, подчёркивает автор: «Зеленский взамен нанял лакеев с мизерным опытом и даже старых приятелей Януковича. Наряду с этим он поддерживает политически мотивированные обвинения против экс-президента, генерального прокурора, бывшего министра инфраструктуры и руководителей налоговых и таможенных служб».



«Зеленский шагнул назад к не лучшим дням безудержных растрат, проложив при этом путь к увольнению глав независимых наблюдательных советов, которые руководят «Нафтогазом», «ПриватБанком» и другими важными государственными компаниями. Прощай, корпоративное управление, хотя мы едва успели познакомиться», — пишет The National Interest. В частности, в мае этого года Министерство финансов уволило главу независимого наблюдательного совета АО «Магистральные газопроводы Украины». В июле после личной встречи с Зеленским в отставку подал глава Нацбанка, сославшись на «политическое давление». А Томаш Фиала, возглавляющий крупнейшую инвестиционную компанию на Украине Dragon Capital, заявил, что приостанавливает все будущие инвестиции.



«Это последняя капля. Можно лишь догадываться, какими были мотивы. Это либо полная некомпетентность, либо саботаж по требованию России», — заявил в этой связи Фиала. И это одна из популярных версий о причинах, которыми можно было бы объяснить довольно радикальные и нередко странные перестановки в правительстве Зеленского за прошедший год, отмечается в статье. В частности, теории о том, что действующий президент является «марионеткой России», долго придерживались представители украинской диаспоры и националисты в западных областях Украины, констатирует The National Interest.



Их неприязнь к Зеленскому связана с тем, что он не является носителем украинского языка, а также не осуждает при любой возможности президента России Владимира Путина и пытается проявлять гибкость в своих попытках установить мир на востоке страны, поясняет автор. «На первый взгляд, эта теория кажется небезосновательной, однако она не имеет весомых доказательств. И, что ещё более важно, не пользуется всецелой поддержкой в Киеве», — говорится в статье.



Ещё одна версия заключается в том, что Зеленский в действительности является «слугой олигарха», а не слугой народа: многие считают его «марионеткой» Игоря Коломойского, экс-владельца крупнейшего в стране «ПриватБанка», которого обвиняли в присвоении $6 млрд, пишет The National Interest. Теперь Коломойский делает всё возможное в нескольких судах разных стран, чтобы вновь вернуть банк, контроль над которым он окончательно утратил в 2016 году, или хотя бы дополнительную часть денег.



Без сомнений, Зеленский и Коломойский довольно близко знакомы, поясняет автор. Например, популярный сериал, в котором герой Зеленского превращается из школьного учителя истории в президента благодаря высказываниям о коррупции в стране, транслировался на телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому. Олигарх также поддерживал Зеленского «позитивными новостями» в СМИ задолго до старта президентской гонки, подчёркивается в статье.



Кроме того, после вступления на пост президента Зеленский не раз проводил «дружелюбные встречи» с олигархами, сообщает The National Interest. А осенью 2019 года Коломойский «с уверенностью заявился» на самую солидную на Украине международную Ялтинскую конференцию по европейской стратегии, где «только ленивый не записал с ним интервью», отмечается в статье. При этом Зеленский не сделал ничего, чтобы Коломойский предстал перед судом, — более того, у олигарха имеется около 30 лояльных ему депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа», сообщает автор.



Следующая теория называет украинского президента «жертвой собственной неопытности»: её сторонники полагают, что у Зеленского действительно был рабочий план, однако он провалился на практике, говорится в статье. Проблема в том, что вплоть до 2019 года Зеленский фактически никогда не занимал высокой административной должности и не был членом правительства, напоминает автор. К счастью, первый руководитель президентского офиса Андрей Богдан умел управлять администрацией и «мог задать взбучку парламенту как никто другой», однако потом всё пошло не так, подчёркивает автор: «Пока Богдан был на месте, в Киеве всё работало. Богдан ушёл — и всё развалилось».



«Как утверждают источники в Киеве, Зеленский прислушивается к четырём своим друзьям, которые заняли должности руководителя администрации, старших советников и главы службы безопасности. И никто из них не имеет никакого представления об экономике или политике. Когда этот доверенный круг с чем-то не согласен, теряется и Зеленский», — пишет The National Interest.



Инсайдеры также утверждают, что президент не доверяет посторонним, хочет иметь «своих людей» в каждом комитете и совете, хотя не имеет никакого представления о работе этих структур, и в то же время часто требует, чтобы всё было сделано «немедленно», говорится в статье. Зеленский фактически не умеет делегировать полномочия, игнорирует свой собственный кабинет и пытается всё решать непосредственно с региональными лидерами — а если учесть целый ряд необъяснимых кадровых перестановок этой весной, то версия о его неопытности выглядит всё более правдоподобной, подчёркивает автор.



Сторонники другой версии считают, что Зеленский стал «жертвой собственной наивности», сообщается в статье. По их мнению, он искренне хотел добра и пошёл в президенты, чтобы наладить дела в стране — хотя и так имел вполне обеспеченную жизнь местной знаменитости. Сам Зеленский говорил, что он решился пойти на выборы, чтобы его дети могли жить в «нормальной стране».



Однако реальность оказалась совсем не такой, как он себе представлял, и влияние со стороны политического окружения заставило его измениться, сообщает The National Interest. В частности, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в недавнем интервью заявил, что Зеленский, с которым он начал работать, и Зеленский сегодня — это «два разных человека», и что президент фактически не смог справиться с конкурирующими интересами, кризисом и трудными политическими решениями.



Ещё одна теория заключается в том, что ситуацию в стране невозможно изменить, поэтому Зеленский просто «не соответствует системе», говорится в статье. «Изменить Украину невозможно — там продается всё, включая парламентариев. Назовите свою цену — и даже во время пандемии можно будет усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак в Канаду и сделать всё что угодно», — подчёркивает автор.



Похоже, в реальности олигархи всё это время полностью контролировали украинские СМИ и прочие крупные отрасли, а затем просто «за копейки» восстановили свой контроль и над парламентом, отмечается в статье. «Пока роль денег в политике Украины не изменится — не имеет значения, кто там президент. И если взглянуть на современную историю Украины, то полностью отмести эту теорию пока не получается», — пишет The National Interest.



Но вне зависимости от того, какая из этих версий является верной, точно ясно одно: «Шоу на Украине будет продолжаться — но вот будет ли Зеленский играть в нём главную роль, это уже другой вопрос», — говорится в статье. Пока же, если оценивать нынешнюю ситуацию в стране, складывается впечатление, что это «путь в прошлое под видом движения в будущее», заключает автор.



* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.