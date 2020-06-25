112: больше не слуга народа — Зеленский потребовал от депутата сложить полномочия после слов о «детях низкого качества»

По информации из источников в офисе президента Украины, Владимир Зеленский потребовал от депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Как передаёт «112 Украина», ранее Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о необходимости стерилизации женщин без высшего образования.

В офисе президента отреагировали на высказывание депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой о «детях низкого качества». Как передаёт «112 Украина», по данным источника в офисе украинского президента, Владимир Зеленский потребовал от Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о «детях низкого качества» и «стерилизации женщин без высшего образования» являются её персональной позицией.

Также, по словам источника, президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как напоминает канал, ранее глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.