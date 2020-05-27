УП: экс-послы США на Украине отреагировали на скандал вокруг Порошенко и Байдена

Бывшие послы США на Украине подписали совместное обращение в поддержку украино-американского сотрудничества. Как передаёт «Украинская правда», так они отреагировали на появление аудиозаписей, из которых следует, что бывший вице-президент США Джозеф Байден оказывал давление на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Семеро бывших послов США на Украине подписали совместное обращение в поддержку украино-американского сотрудничества. Как сообщает «Украинская правда», заявление обнародовано на сайте Atlantic Council.

«За последние три десятилетия США и Украина развили широкие и прочные отношения, соответствующие интересам обеих стран — стран, которые разделяют такие ценности, как демократия, свобода и свобода человека. Успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, способствует заинтересованности США в более стабильной и безопасной Европе», — говорится в заявлении.

Послы отметили, что отношения между странами давно пользуются широкой двусторонней поддержкой в ​​США, в том числе в конгрессе, и со стороны как республиканцев, так и демократов.

«Мы годами работали над развитием и укреплением американо-украинского стратегического партнёрства, основанного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран», — говорится в заявлении.

«Мы решительно осуждаем такие усилия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальных лиц в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга», — отметили послы.

Заявление подписали первый посол США на Украине Роман Попадюк, третий посол США на Украине Стивен Пайфер, четвёртый посол США на Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США на Украине Джон Хербст, шестой посол США на Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США на Украине Джон Теффт и девятый посол США на Украине Мари Йованович.

Как напоминает издание, 19 мая украинский депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. В команде Порошенко плёнки назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.