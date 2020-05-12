«Добавьте на бланк эмблему вермахта»: украинские полицейские затребовали список евреев

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал официальное письмо полиции Ивано-Франковской области, которая затребовала у еврейской общины города Коломыя список её членов, а также предложила указать перечень студентов еврейской национальности, учащихся в вузах. Как пишет «СТРАНА», в письме содержится «тонкий» намёк на то, что евреи — это этническая преступная организация.

Полиция Ивано-Франковской области затребовала у еврейской общины города Коломыя список её членов с мобильными телефонами, а также предложила указать перечень студентов еврейской национальности, учащихся в вузах города. Как пишет «СТРАНА», письмо полицейских, датированное ещё февралём, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Издание пишет, что на момент публикации материала полиция его не опровергла.

В письме говорится, что информацию запрашивает Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции, который, в том числе, занимается «борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями», то есть в письме содержится тонкий намёк на то, что евреи — этническая преступная организация.

Как отмечает издание, по сути, полиция незаконно собирает персональные данные людей по этническому признаку, причём делает это в открытую — официальными запросами.

«Интересно, что в 1941-м нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — провёл параллели с историей опубликовавший скандальное письмо Эдуард Долинский.

«А чему вы, простите, удивляетесь? Сначала мэр Ивано-Франковска с почестями похоронил ветерана дивизии СС «Галичина», стоя в окружении переодетых эсэсовцами персонажей. А потом местный начальник полиции затребовал список местных евреев. А что, простите, должен делать начальник полиции в такой ситуации, как не потребовать список евреев? Вы чего от них ждали, а?» — прокомментировал ситуацию депутат Рады Максим Бужанский.

«А вы случайно там у себя ничего не перепутали? На бланк ещё добавьте, что вы вспомогательная полиция и эмблему вермахта. Ну и переодеть личный состав в соответствующую форму тоже лишним не будет. Обречённые идиоты», — комментирует юрист Андрей Портнов.