«Добавьте на бланк эмблему вермахта»: украинские полицейские затребовали список евреев
Полиция Ивано-Франковской области затребовала у еврейской общины города Коломыя список её членов с мобильными телефонами, а также предложила указать перечень студентов еврейской национальности, учащихся в вузах города. Как пишет «СТРАНА», письмо полицейских, датированное ещё февралём, опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Издание пишет, что на момент публикации материала полиция его не опровергла.
В письме говорится, что информацию запрашивает Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции, который, в том числе, занимается «борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями», то есть в письме содержится тонкий намёк на то, что евреи — этническая преступная организация.
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