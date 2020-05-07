Politico: президент Чехии обвинил мэра Праги в попытках пиара за счёт России

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия мэра Праги Зденека Гржиба и заявил, что полицейская охрана, которая была предоставлена градоначальнику после публикаций о якобы готовящемся на него «покушении» со стороны России, в реальности является лишь пиар-ходом. Земан также осудил решение о сносе памятника маршалу Коневу в Праге и назвал это «глупостью незаметных политиков», сообщает Politico.

Чешский президент Милош Земан выступил с критикой в адрес мэра Праги, который недавно был взят под охрану полиции. По мнению Земана, пражскому градоначальнику Зденеку Гржибу в действительности ничего не угрожает — а полицейская охрана служит просто пиар-ходом, при помощи которого «незаметный» местный политик пытается повысить свою популярность, пишет Politico.

Гржибу и ещё двум старостам районов Праги недавно была предоставлена охрана после появившихся сообщений о том, что на них «готовил покушение российский киллер», который якобы прилетел ещё месяц назад «со смертельным ядом рицином в багаже» и намеревался убить чиновников «за антироссийскую деятельность», поясняется в статье. Однако Россия категорически опровергла эти обвинения и назвала публикации в чешских СМИ «примитивным провокационно-пропагандистским приёмом», напоминает автор.

В то время как сам мэр Праги заявил в интервью: «Я не могу сказать, почему полиция предпринимает эти меры, но в нашей стране просто так это не делают», — сообщает Politico. Однако президент страны Милош Земан подчеркнул, что он не получал от чешских спецслужб никакой информации, которая могла бы послужить основанием для утверждений о том, что пражские чиновники действительно нуждаются в полицейской охране, отмечается в статье.

По мнению Земана, Гржиб и районные старосты таким способом просто пытаются повысить свою популярность. «Вопрос в том, не является ли это одним из способов привлечения к себе внимания, и не обращались ли они сами с просьбой предоставить им охрану полиции», — заявил президент в интервью «Чешскому радио». Президент также выразил сомнения в том, что предполагаемые «русские агенты» действительно собрались бы использовать такое средство, как рицин, для каких-то секретных операций, пишет Politico.

Кроме того, Земан раскритиковал решение муниципальных властей снести памятник российскому герою войны маршалу Коневу в Праге. Он назвал мэра Гржиба «глупым и незаметным» политиком, хотя и выразил мнение, что решение Москвы привлечь к ответственности пражских политиков за этот шаг было слишком жёстким, говорится в статье.

«Это реакция на глупость наших вообще-то незаметных политиков. Потому что когда политик ничего особенного собой не представляет, незаметен, он пытается привлечь к себе внимание либо сексуальным скандалом, либо кражей денег, либо вот таким способом, благодаря чему он становится заметным», — цитирует Politico заявление Земана.