Insider: после сообщений о прибытии «российского киллера» мэра Праги взяли под охрану полиции

По данным одного из чешских изданий, в страну мог приехать «сотрудник российских спецслужб», планирующий покушение на мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации одного из районов столицы Ондржея Коларжа. Оба политика в последние месяцы «вызвали гнев Москвы». Как сообщает Insider, Гржиб подтвердил, что находится под охраной полиции, но причины таких мер уточнять не стал.

Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что находится под защитой полиции. Ранее, по данным одного из чешских изданий, в страну «приехал киллер из России», намеревающийся отравить политика, сообщает Insider.

26 апреля издание Respekt, специализирующееся на журналистских расследованиях, заявило, что три недели назад в Чехию прибыл человек с российскими дипломатическими документами, который якобы собирался убить Гржиба, а также главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа. По данным анонимных источников журнала, в багаже неизвестного — вероятно, сотрудника российских разведслужб — мог быть яд рицин. Также, как утверждает Respekt, чешские спецслужбы знали о прибытии киллера, который, по их оценкам, представлял «непосредственную угрозу для жизни двух политиков, чьи действия в последние месяцы вызвали гнев Москвы».

Как счтитает Insider, Кремлю могло не понравиться, что Гржиб поддержал переименование площади, на которой расположено российское посольство Праги, в честь оппозиционера Бориса Немцова, застреленного в Москве в 2015 году. Колларж же в свою очередь выступил за демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу, который в России считается героем, однако для чехов его статуя, по словам СМИ, могла служить напоминанием притеснений со стороны СССР.

Эти шаги стали попытками чешских политиков усилить «прозападную внешнюю политику» страны, на фоне того как «популисты тянут её ближе к таким государствам, как Россия и Китай», прокомментировал в феврале канал Al Jazeera. Как заявили ресурсу сами Гржиб и Коларж, их решения «соответствуют чешской традиции соблюдения прав человека».

Хотя на данный момент власти Чехии официально не подтвердили прибытие в страну киллера, в своём интервью 27 апреля Гржиб отметил, что он действительно уже более двух недель находится под охраной полиции. Также мэр добавил, что не может раскрыть причины внедрения такой меры, и подчеркнул, что от своих взглядов он отказываться не собирается: «Прежде всего должен сказать, что для меня очень важно оставаться верным своим убеждениям, даже если это несёт угрозу для моей жизни».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков новости о киллере с ядом назвал «уткой». «Мы не в курсе вообще этого расследования. Мы не знаем, кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную утку», — цитирует Insider Пескова.