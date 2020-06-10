Нам обидно: «Данон-Украина» прокомментировал рекламу с Пореченковым

Офис Danone на Украине прокомментировал рекламу своего продукта в России, в которой снялся актёр Михаил Пореченков. Как пишут «Вести», на предприятии заявили, что им обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг ролика, транслируемого в российском медийном пространстве, однако они не могут влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик в других странах.
Украинский офис международной группы предприятий Danone прокомментировал ставшей скандальной рекламу своего продукта в России, в которой снялся актёр Михаил Пореченков, которому запрещён въезд на Украину.
«Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда «Актимель» в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве. Однако локальные офисы международной группы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчинённых рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы на Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России», — отметили на предприятии «Данон-Украина».
Кроме того, на предприятии отметили, что на Украине «всегда заботились и заботятся не только об экономических целях, но и об обществе, поддерживая социальные проекты, инвестируя в производственные мощности, создавая новые рабочие места, поддерживая благотворительные организации и больницы продукцией, а в период эпидемии коронавируса — индивидуальными средствами защиты».
Как напоминает издание, после выхода рекламного ролика украинцы потребовали от молочной компании официально прокомментировать присутствие Пореченкова в видеоролике и предложили бойкотировать продукцию Danone.
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