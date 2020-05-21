Ни провалов, ни побед: эксперт оценил первый год президентства Зеленского

Владимир Зеленский за свой первый год у власти, несомненно, вырос в политическом смысле, однако больших побед ему достичь не удалось, считает эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. Как рассказал он в комментарии «Апострофу», с другой стороны, у украинского президента не было и значительных провалов, чем пугали избирателей накануне голосования.

Одной из самых больших проблем Владимира Зеленского является то, что он берёт на себя ответственность за своих друзей, которых привёл к власти, и за резонансные дела, а эти неудачи отражаются на его рейтинге. Другая проблема в том, что за год власть не смогла сформулировать чёткий план, куда движется Украина — как во внутреннем измерении, так и на внешнеполитической арене. Об этом «Апострофу» рассказал эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, комментируя итоговую годовую пресс-конференцию президента Зеленского.

Петренко считает, что с политической точки зрения Владимир Зеленский растёт. Однако отрицательный момент заключается в том, что на пресс-конференции говорили о том, что планируется, что будет сделано, и в меньшей степени — подводили итоги того, что было сделано.

Зеленский заявил, что на территории Донбасса есть российские солдаты и руководят ими из России. Петренко считает, что было вынужденное заявление на соответствующий вопрос, поскольку Украина находится в переговорном процессе, поэтому заявления надо делать осторожные и надо понимать последствия ответа.

«Слабость его состоит в том, что он до сих пор не смог чётко сформулировать свой миротворческий план. Нет понимания направления, в котором мы двигаемся, ведь есть три измерения, в которых нам надо отвечать. Первый из них — глобальный, второй — определение модальности сосуществования с РФ, и третий — национальный диалог для выработки понимания определённой общей позиции относительно уступок, которые может и не может делать власть во время мирного процесса. Надо слышать не только тех, кто может громче заявлять, а понимать и все настроения общества», — считает эксперт.

Зеленский также продемонстрировал, что в кадровой политике он опирается прежде всего на доверие к конкретному человеку. Однако, продолжает Петренко, делая такие заявления, он берёт на себя ответственность за определённых людей. Вместе с тем украинский президент показал, что готов прощаться с человеком, если он не справляется со своими обязанностями или начинает играть свою игру. У близкого окружения Зеленского, несомненно, есть кредит доверия, однако им стоит задуматься о решении кадровой проблемы, существующей в стране.

Как заключает эксперт, результаты первого года президентства Зеленского во многом неоднозначны. С одной стороны, нет значительных провалов, того, чем пугали избирателей накануне голосования. Но, с другой, и нет ярких побед, которые можно было бы чётко зафиксировать.

«Первый год был годом обучения и понимания ситуации. Второй год будет гораздо важнее, потому что будет уменьшаться кредит доверия и рейтинг», — подвёл итог Петренко.