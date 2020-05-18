СТРАНА: более половины украинцев считают, что Зеленский ведёт страну по неправильному пути

Согласно результатам опроса, 51% украинцев считают, что при Владимире Зеленском страна движется в неправильном направлении. Как передаёт «СТРАНА», только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути.
Более половины украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в честь года президентства Владимира Зеленского.
51% опрошенных считают, что при Зеленском страна движется в неправильном направлении. Только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути. Ещё 17% не смогли ответить на этот вопрос.
При этом социологи отмечают, что более позитивную оценку ситуации дают молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии «Слуга народа».
Опрос был проведён 12—13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.
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