СТРАНА: более половины украинцев считают, что Зеленский ведёт страну по неправильному пути

Согласно результатам опроса, 51% украинцев считают, что при Владимире Зеленском страна движется в неправильном направлении. Как передаёт «СТРАНА», только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути.

Более половины украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в честь года президентства Владимира Зеленского.

51% опрошенных считают, что при Зеленском страна движется в неправильном направлении. Только 32% считают, что президент ведёт Украину по верному пути. Ещё 17% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом социологи отмечают, что более позитивную оценку ситуации дают молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии «Слуга народа».

Опрос был проведён 12—13 мая среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.