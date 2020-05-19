WSJ: борьба с коррупцией в жизни даётся Зеленскому труднее, чем на телеэкране

За год, проведённый Зелёнским в президентском кресле, многие из его антикоррупционных обещаний так и остались не выполненными, пишет WSJ. Как отмечает издание, несмотря на определённые успехи, новый украинский президент подвергся критике за увольнение сторонников реформ из правительства, а репутация страны пострадала из-за скандала с участием американских политиков. Бороться с коррупцией в реальности оказалось для бывшего актёра труднее, чем на телеэкране, заключает газета.

За год, прошедший с тех пор, как Владимир Зеленский перешёл от исполнения роли президента-борца с коррупцией в комедийном телесериале к реальности, новый глава государства добился определённых успехов, пишет Wall Street Journal. Украинские законодатели больше не имеют иммунитета от судебного преследования, парламент получил право отстранять президента от должности, а национализированные банки отныне запрещено возвращать их бывшим владельцам (это касается и олигарха, поддерживавшего президентскую кампанию самого Зеленского).

Однако многие другие антикоррупционные законы так и не были приняты, а увольнение «видных реформаторов», включая независимого генерального прокурора и руководителей налоговых и таможенных органов, вызвало критику со стороны европейских чиновников и активистов. Кроме того, Украина оказалась в центре внимания американской общественности после того, как президент Трамп попросил Зеленского расследовать деловую активность сына своего главного соперника Джо Байдена. Как отмечает издание, помимо неудачной попытки импичмента Трампа этот эпизод повлёк за собой ухудшение репутации Украины с точки зрения коррупции.

«Когда (Зеленский) пришёл к власти, было много обещаний, но с тех пор это движение заглохло, и мы видим даже некоторые шаги в обратном направлении», — замечает сооснователь Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак признал, что принципиальная позиция администрации «вызывает масштабное сопротивление со стороны коррумпированных чиновников всех уровней». «Но мы уверенно движемся к своим целям», — заверил он.

Как напоминает газета, победив на прошлогодних выборах, Зеленский унаследовал богатое коррупционное прошлое бывшей советской республики, большая часть богатств которой после приватизации 1991 года была захвачена влиятельными олигархами. По словам чиновников и экономистов, с тех пор взяточничество глубоко проникло в украинское общество, а в стране возникла система, в которой судьи и прокуроры легко подкупаются, подрядчики должны обещать откаты, чтобы выиграть тендеры, а простые граждане привыкли приносить врачам «подарки» и давать взятки учителям.

Согласно исследованию Всемирного банка 2018 года, чиновники и олигархи контролируют пятую часть общего объёма корпоративных доходов и более 25% активов всех украинских компаний, хотя официально с ними связаны только 2% всех предприятий на Украине.

По результатам проведённого в феврале опроса Киевского международного института социологии, 83% украинцев считают, что борьба Зеленского с коррупцией провалилась, хотя ещё в ноябре таких было 69%. В этом году Украина потеряла 6 пунктов в рейтинге берлинской организации по надзору за коррупцией Transparency International, заняв 126 место в списке из 180 стран по причине распространённости взяточничества.

Пандемия коронавируса, война на востоке страны и вовлечённость Украины в политические дебаты в США, также осложняют антикоррупционные усилия Зеленского, считает издание. «Когда я встречался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, он отметил, что наша страна в прошлом была коррумпирована», — заметил Зеленский в феврале на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. — Я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день и, пожалуйста, перестаньте говорить, что Украина-коррумпированная страна, потому что отныне это не так».

Однако как напоминает издание, в марте контролируемый партией Зеленского парламент проголосовал за отстранение от должности главного прокурора страны Руслана Рябошапки, известного на Западе сторонника реформ. Зеленский критиковал его наряду с другими правоохранительными органами за недостаточные успехи в борьбе с коррупцией. Затем правительство Зеленского отстранило от должностей заслуживших уважение руководителей таможенной и налоговой служб, что по мнению Каленюк стало «исходом последних реформаторов» и повлекло за собой критику со стороны некоторых сторонников Украины на Западе.

Представители власти, в свою очередь, настаивают на своей приверженности делу борьбы с коррупцией. Помимо нового закона «О банках», ставшего в глазах общественности помехой амбициям магнета Игоря Коломойского, Украина также приняла новые меры по защите осведомителей и перешла к укреплению ключевых антикоррупционных ведомств. Кроме того, в странебыл создан новый антикоррупционный суд. Однако первый год реального президентства Зеленского оказался крайне тяжёлым, полагает газета. По убеждению экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, это позволило главе государства и его команде понять, «что борьба с коррупцией требует гораздо больше времени и усилий, и ещё многое нужно уравновесить».