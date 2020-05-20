SZ: украинцы разочарованы — их надеждам при Зеленском сбыться не суждено

Украина разочарована Владимиром Зеленским, утверждает корреспондент Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель. Спустя год пребывания в должности президента страны стало ясно, что Зеленский не может выполнить своих обещаний. Ситуация на востоке Украины не изменилась, власть олигархов сильна, как и прежде, кумовство и коррупция никуда не исчезли — и едва ли надеждам украинцев на преобразования суждено сбыться при Зеленском.

Президент Владимир Зеленский стал для Украины разочарованием, пишет корреспондент немецкой Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель. По его словам, в стране по-прежнему идёт война и процветает коррупция. «После года в должности стало ясно: глава государства Зеленский не может сдержать свои обещания», — подчёркивает журналист.

Сотни взрывов и выстрелов ежедневно, разрушенные здания, пострадавшие и раненые — наблюдатели ОБСЕ не отмечают никаких существенных перемен в ситуации на востоке Украины по сравнению с положением год назад, когда в должность президента вступил Владимир Зеленский.

Даже тогда заявление Зеленского о том, что он может в личном контакте с российским президентом Владимиром Путиным положить конец войне, казалось «безосновательно оптимистичным», считает корреспондент издания. По его версии, продолжение тлеющей войны и ослабление Украины остаётся в числе приоритетов Кремля.

Обещания реформ или заявление о намерении сломить господство олигархов в экономике и политике тоже вызывали скепсис, вспоминает Флориан Хассель. В конце концов, своей карьере Зеленский, по большей части, обязан миллиардеру Игорю Коломойскому: год назад он стал президентом при существенной поддержке олигарха.

К сожалению, скептики оказались правы, констатирует немецкий журналист. Миллиардеры, такие, как Ринат Ахметов, Коломойский и многие другие, сейчас обладают не меньшей властью и влиянием, чем прежде. Точно так же, как это происходило при бывших президентах Украины от Леонида Кучмы и Виктора Ющенко до Петра Порошенко, стремление Зеленского к настоящим преобразованиям, по-видимому, уже парализовано, отмечает Süddeutsche Zeitung. Реформы снова отменяются, а кумовство продолжает оставаться одним из основных принципов управления в Киеве.

Год назад миллионы украинцев сделали ставку на новый прорыв для своей страны — однако до сих пор мало что указывает на то, что их надежды могут исполниться при президенте Зеленском, заключает корреспондент Süddeutsche Zeitung.