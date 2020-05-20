SZ: украинцы разочарованы — их надеждам при Зеленском сбыться не суждено
Президент Владимир Зеленский стал для Украины разочарованием, пишет корреспондент немецкой Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель. По его словам, в стране по-прежнему идёт война и процветает коррупция. «После года в должности стало ясно: глава государства Зеленский не может сдержать свои обещания», — подчёркивает журналист.
Сотни взрывов и выстрелов ежедневно, разрушенные здания, пострадавшие и раненые — наблюдатели ОБСЕ не отмечают никаких существенных перемен в ситуации на востоке Украины по сравнению с положением год назад, когда в должность президента вступил Владимир Зеленский.
Даже тогда заявление Зеленского о том, что он может в личном контакте с российским президентом Владимиром Путиным положить конец войне, казалось «безосновательно оптимистичным», считает корреспондент издания. По его версии, продолжение тлеющей войны и ослабление Украины остаётся в числе приоритетов Кремля.
Обещания реформ или заявление о намерении сломить господство олигархов в экономике и политике тоже вызывали скепсис, вспоминает Флориан Хассель. В конце концов, своей карьере Зеленский, по большей части, обязан миллиардеру Игорю Коломойскому: год назад он стал президентом при существенной поддержке олигарха.
К сожалению, скептики оказались правы, констатирует немецкий журналист. Миллиардеры, такие, как Ринат Ахметов, Коломойский и многие другие, сейчас обладают не меньшей властью и влиянием, чем прежде. Точно так же, как это происходило при бывших президентах Украины от Леонида Кучмы и Виктора Ющенко до Петра Порошенко, стремление Зеленского к настоящим преобразованиям, по-видимому, уже парализовано, отмечает Süddeutsche Zeitung. Реформы снова отменяются, а кумовство продолжает оставаться одним из основных принципов управления в Киеве.
Год назад миллионы украинцев сделали ставку на новый прорыв для своей страны — однако до сих пор мало что указывает на то, что их надежды могут исполниться при президенте Зеленском, заключает корреспондент Süddeutsche Zeitung.
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