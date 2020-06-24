Главред: Украина несёт американским политикам одни неприятности

Владимир Зеленский не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, сохранять нейтралитет ему будет чем дальше, тем сложнее, так как ситуация всё дальше будет сама его подталкивать к участию в ней, считает украинский политолог Андрей Золотарёв. В комментарии изданию «Главред» он добавил, что для американских политиков Украина становится островом невезения, который несёт им ничего, кроме неприятностей, поэтому США будут с осторожностью подходить к вопросу сотрудничества с Киевом.

У Дональда Трампа сейчас очень проблемное положение: коронавирус подкосил его избирательную кампанию, и потому ему надо контратаковать своего противника Джо Байдена на президентских выборах, уверен политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. В комментарии изданию «Главред» он высказал мнение, что повлиять на кампанию Трамп сможет либо на истории с обвинением Байдена в сексуальных домогательствах, либо на теме украинской коррупции и непосредственном вмешательстве Киева в американский избирательный процесс.

Поэтому вероятно, что в ближайшее время именно тема украинских дел Байдена снова будет актуализирована в США, поскольку очевидно, что так называемые «плёнки Деркача» на Украине раскручивают с ориентацией на экспорт.

«То, что Пётр Алексеевич, будучи при власти, представлял собой колониальную администрацию, которая полностью прогибалась под заморских хозяев, вещь совершенно очевидная. Но вопрос в другом — учитывая внешнюю зависимость Украины от США, которая не уменьшилась, вряд ли Порошенко будет привлечён к ответственности в обозримом будущем», — считает эксперт.

Что же касается Владимира Зеленского, то он, уверен Золотарёв, усвоил урок предшественника и не хочет ни прямо, ни боком быть причастным ко вмешательству в избирательную кампанию в США. Однако сохранять нейтралитет Зеленскому будет чем дальше, тем сложнее, так как ситуация всё дальше будет сама его подталкивать к участию в ней.

«Но независимо от действий Зеленского, отношение к нему будет если не самым плохим, но и не хорошим. Наверняка, после этого к вопросу сотрудничества с Украиной в США будут подходить очень осторожно, так как для американских политиков Украина становится островом невезения, который несёт им ничего, кроме неприятностей. И это значит, что ни масштабной экономической, ни военной помощи Штаты как не оказывали ранее, так и не будут потом», — добавил Золотарёв.