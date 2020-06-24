Главред: Украина несёт американским политикам одни неприятности
У Дональда Трампа сейчас очень проблемное положение: коронавирус подкосил его избирательную кампанию, и потому ему надо контратаковать своего противника Джо Байдена на президентских выборах, уверен политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. В комментарии изданию «Главред» он высказал мнение, что повлиять на кампанию Трамп сможет либо на истории с обвинением Байдена в сексуальных домогательствах, либо на теме украинской коррупции и непосредственном вмешательстве Киева в американский избирательный процесс.
Поэтому вероятно, что в ближайшее время именно тема украинских дел Байдена снова будет актуализирована в США, поскольку очевидно, что так называемые «плёнки Деркача» на Украине раскручивают с ориентацией на экспорт.
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