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СТРАНА: Зеленский потребовал для Украины полноправного членства в ЕС

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Владимир Зеленский заявил, что Украина требует полноправного членства в ЕС. Как передаёт «СТРАНА», украинский президент добавил, что его страна не будет ограничиваться участием в проекте «Восточное партнёрство».
СТРАНА: Зеленский потребовал для Украины полноправного членства в ЕС
Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полноправному членству в Европейском Союзе. Как пишет «СТРАНА», об этом украинский президент написал в своём Twitter-аккаунте.

«Восточное партнёрство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то — стратегического партнёрства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе «четырёх свобод», а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС», — написал президент.

Пресс-служба Офиса украинского президента также сообщила, что Зеленский напомнил, что сначала целью инициативы было развитие сотрудничества ЕС с партнёрами, разделяющими европейские ценности и принципы, и добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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