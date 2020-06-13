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ГОРДОН: из-за коронавируса у жены Зеленский переходит на особый режим работы

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Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы, поскольку у его жены был обнаружен коронавирус, пишет «ГОРДОН» со ссылкой на пресс-службу офиса президента. В частности, он ограничит свой круг общения, не будет участвовать в массовых мероприятиях и ежедневно будет проходить тестирование и медосмотры.
ГОРДОН: из-за коронавируса у жены Зеленский переходит на особый режим работы
Reuters
Украинский лидер Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с тем, что у его супруги был обнаружен коронавирус, сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

«В соответствии с Конституцией, президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус — он дал отрицательный результат», — говорится в заявлении.

В офисе президента Украины также подчеркнули, что Конституция страны не предусматривает «ситуации самоизоляции и карантина».

«Поэтому принят специальный протокол режима работы президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям», — указывается в заявлении.

В рамках этого режима президент Украины будет ежедневно проходить тестирования и медосмотры, ограничит круг общения, переводёт совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни отменяются.

Также Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Украины. Круг людей, с которыми президент общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников.

«Исключения из протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать немедленного реагирования со стороны главы государства», — добавили в офисе президента.

О том, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус, стало известно в субботу утром. В офисе украинского лидера сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет, сообщает «ГОРДОН».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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