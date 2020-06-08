Корреспондент: Зеленский хочет закрепить в законодательстве обязанности первой леди
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязанности первой леди страны должны быть закреплены законодательно. Как пишет «Корреспондент», его беспокоит то, что люди часто относятся к первой леди несправедливо и ведут себя неэтично.
По словам Зеленского, его жена Елена часто сталкивается с безосновательной критикой. В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.
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