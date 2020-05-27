Лiга.net: Зеленский утвердил национальную программу Украина — НАТО на 2020 год

В офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год. Как передаёт «Лiга», данная программа — системный документ, направленный на реализацию закреплённого конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО.

Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год. Как пишет «Лiга», об этом сообщили в офисе президента Украины.

Отмечается, что годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

В офисе президента добавили, что эта программа — системный документ, направленный на реализацию закреплённого конституцией стратегического курса Украины на вступление в НАТО.

Подчёркивается, что в программе особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укреплению демократического гражданского контроля.

Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.