WP: в поисках компромата на Байдена Белый дом рискует обострить политические страсти на Украине

Сторонники президента США Дональда Трампа рискуют накалить и без того непростую политическую обстановку в Киеве, пытаясь найти компромат на его соперника на президентских выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена, пишет The Washington Post. При этом эксперты советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сохранять нейтралитет.

Политическая борьба на Украине всегда была полна заговоров, нечестных приёмов, а порой и угрозами уголовного преследования или даже применения насилия. Однако, как пишет The Washington Post, по мере роста напряжённости в предвыборной гонке в США, она может стать ещё «более грязной и непредсказуемой».



В настоящий момент украинский президент Владимир Зеленский оказался в ситуации с падением своего рейтинга, масштабным экономическим кризисом, пандемией и застопорившимися реформами после потери контроля над парламентом.



При этом усилия администрации американского лидера Дональда Трампа по поиску на Украине компромата на конкурента на ноябрьских президентских выборах более года подрывали усилия Зеленского.



Недавним «политическим штормом» на Украине, затронувшим как Зеленского, так и его предшественника Петра Порошенко, так же воспользовались сторонники Трампа. Так, пророссийский депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы телефонные разговоры Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что Порошенко назвал запись фальшивой, но её подлинность не оспаривали ни Байден, ни его помощники.



По словам Деркача, который, как отмечает издание, в декабре прошлого года встретился в Киеве с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, аудиозаписи свидетельствуют о коррумпированности Байдена и «предательстве» Порошенко. Однако, по мнению экспертов по борьбе с коррупцией и дезинформацией, запись не подтвердила ни того, ни другого.



Тем не менее после публикации аудиозаписей генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о государственной измене и злоупотреблении властью. При этом сам Порошенко отверг обвинения в свой адрес, которые назвал «политической кампанией против него».



В свою очередь, Зеленский неоднократно настаивал на том, что хочет держаться подальше от американских политических игр, после того как 25 июля 2019 года его телефонный разговор с Трампом оказался предлогом для попытки импичмента главы Белого дома. Однако, как пишет The Washington Post, похоже, украинский лидер вновь оказался в подобной ситуации.



Так, несмотря на мнение экспертов о том, что записи вины Порошенко не доказывают, Зеленский после их публикации заявил, что обсуждение экс-президента с Байденом увольнения прокурора, «квалифицируется как государственная измена», и призвал правоохранительные органы к действию.



Записи свидетельствуют о том, что Байден призвал Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который рассматривался как препятствие на пути борьбы с коррупцией. Взамен Украина получила бы $1 млрд. Как отмечает издание, сам Байден открыто говорил о давлении на Шокина в 2015 и 2016 годах с целью положить конец коррупции на Украине.



Издание называет расследование предполагаемой государственной измены Порошенко «расплатой» сторонников Трампа, которые уже не первый год пытаются эксплуатировать политические разногласия на Украине в своих интересах.



«Похоже, Зеленский играет с огнём», — предупредила аналитик по Украине из лондонского центра Chatham House Орися Луцевич, добавив, что глава государства в настоящий момент склонен действовать в интересах Трампа. Луцевич увидела в данной ситуации российский след, сочтя, что Москва обернёт «наивность» Зеленского против Украины.



Аналитик компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что Зеленский, «кажется, берёт на себя неоправданный риск, пытаясь понравиться Трампу», посоветовав президенту Украины сохранять нейтральность, учитывая рейтинг Трампа в США.



Сам Зеленский отрицает, что в ходе американской предвыборной гонки встаёт на сторону одного из кандидатов, заявляя, что его страна «пользуется двухпартийной поддержкой в США, как в конгрессе, так и в сенате».



Вместе с тем, проверка архивных дел украинской прокуратуры не выявила нарушений со стороны Хантера Байдена, по словам бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который её инициировал. Он также счёл «преследование» Порошенко политически мотивированным.



При этом призыв Зеленского к увольнению Рябошапки, как пишет The Washington Post, потрясл доверие к его администрации украинских активистов и западных чиновников.