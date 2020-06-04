Вести: суд разрешил принудительно доставить Петра Порошенко на допрос

03:00
Электронное голосование по Конституции пройдёт в двух регионах
ЦИК России предоставила возможность Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам к Конституции с использованием технологий дистанционного электронного голосования.
03:00
Путин дал поручения по газификации регионов
Российский лидер Владимир Путин утвердил ряд поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.
03:00
Агент высказался об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Фиорентины»
Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны итальянской «Фиорентины».
03:00
Морозов рассказал о самой положительной эмоции во время самоизоляции
Трёхкратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию в парном турнире Владимир Морозов рассказал о самой яркой эмоции во время самоизоляции.
03:00
Морозов о сборе в Новогорске: ради идеи можно три дня в тюрьме посидеть
Известный российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал перспективу тренироваться на базе в Новогорске и жить в изоляции.
03:00
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 45 981
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии возросло на 865 и достигло 45 981.
03:00
Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил период выступлений за португальские «Бенфику» и «Порту».
03:00
МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг
Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
03:00
Фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения Сёмина на пост главного тренера
Болельщики киевского «Динамо» негативно восприняли слухи о возможном назначении россиянина Юрия Сёмина наставником клуба.
03:00
ВСУ ввели два новых звания по стандартам НАТО
В Вооружённых силах Украины вводятся два новых звания согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора.
03:00
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
03:00
Морозов рассказал о самом обидном поражении в прошедшем сезоне
Вице-чемпион мира в парном катании Владимир Морозов (в паре с Евгенией Тарасовой) назвал самое обидное поражение дуэта в минувшем сезоне.
03:00
Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье
Опубликована видеозапись экстренной посадки опытного образца вертолёта Ми-38 в Московской области, которая произошла из-за повышенной вибрации одного из двигателей.
03:00
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
03:00
Морозов сравнил условия для тренировок в России и США
Российский фигурист Владимир Морозов ответил на вопрос о том, где сложнее организовать тренировочный процесс — в России или США.
03:00
МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве и области до конца суток.
03:00
Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Известный в прошлом вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин будет назначен спортивным директором липецкого «Металлурга».
03:00
В Москве появился пропуск для поездки в МФЦ
В Москве появился цифровой пропуск для передвижения на любых видах транспорта с целью посещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
03:00
Синоптики не исключают 30-градусной жары в Москве на следующей неделе
На следующей неделе в Москве температура воздуха может подняться до +31 °C (прогноз носит предварительный характер). Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
СМИ: две гонки «Формулы-1» могут пройти в Сочи
Две гонки чемпионата мира по шоссейно-кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» в сезоне 2020 года могут пройти в Сочи.
03:00
Зеленский предложил отменить визы для граждан Индии и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для граждан Китая, Индии и ряда других стран для развития туризма.
03:00
В Удмуртию доставили 11 новых реанимобилей
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в республику поступило 11 новых реанимобилей.
03:00
Игрок «Фехервара»: Николич — хороший человек, который не любит шутить
Игрок венгерского «Фехервара» Бобан Николов рассказал о выступлениях под руководством Марко Николича, который 1 июня возглавил «Локомотив».
03:00
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, грозы и дождя.
03:00
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
03:00
В ФНС рассказали о субсидиях для бизнеса на выплату зарплаты
В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что почти 1 млн предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам.
03:00
Отец Черышева рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата
Известный тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о положении дел в Испании перед возобновлением футбольного чемпионата.
03:00
Лукашенко: мы эту страну никому не отдадим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.
03:00
В «Рубин» заявили о намерении погасить долг перед «Олимпией»
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил применение ФИФА санкций по отношению к клубу из-за конфликта с люблянской «Олимпией».
03:00
Особняк Саввы Морозова в Москве признали исторической ценностью
Особняк фабриканта и мецената Саввы Морозова на улице Спиридоновке в Москве признали исторической и художественной ценностью.
03:00
Эксперт оценила перспективы удалёнки в России
Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова оценила перспективы работы в удалённом режиме в России.
03:00
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
03:00
Виктор Ничипорчук стал замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Ничипорчука заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
03:00
Эксперт рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России
Основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России.
03:00
В Крыму возобновили торжественные регистрации браков
Торжественные регистрации браков возобновили в Крыму.
03:00
Экс-боец MMA Монсон: в России полиция не вселяет такой страх, как в США
Бывший боец смешанного стиля, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон сравнил полицию в России и США.
03:00
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
03:00
Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков из-за незаконченного спора со словенской «Олимпией».
03:00
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
Минобороны России перебрасывает в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ведомства.
03:00
ЦИК Белоруссии назвал нынешние президентские выборы самыми тяжёлыми
Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания в республике является самой тяжёлой за всю историю страны.
03:00
Гендиректор «Химок» заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба Ломакиным
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что не общался с потенциальным инвестором клуба бизнесменом Сергеем Ломакиным.
03:00
В Китае заявили, что санкции США не повлияют на Гонконг
Американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга, заявили в Комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
03:00
Музей Победы рассказал об онлайн-программе ко Дню России
Музей Победы рассказал об онлайн-мероприятиях ко Дню России, который отмечается 12 июня.
03:00
Опрос: 17% россиян увеличили расходы во время режима самоизоляции
Россияне рассказали о своих расходах во время режима самоизоляции. У 32% они не сократились, у 17% — выросли.
03:00
Источник: ЦСКА интересуется футболистом сборной Аргентины
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Сан-Лоренсо» и сборной Аргентины Адольфо Гайча.
03:00
При пожаре на складах в Смоленской области погибли два человека
На территории складов в Десногорске в Смоленской области произошёл крупный пожар, погибли два человека.
03:00
Эксперт прокомментировал доработку плана восстановления экономики России
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов прокомментировал доработку плана восстановления экономики России.
03:00
Глава Удмуртии Бречалов вылечился от коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
03:00
Азербайджан ужесточит карантин из-за роста числа случаев коронавируса
Азербайджан в выходные ужесточит карантинный режим из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.