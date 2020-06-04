Вести: суд разрешил принудительно доставить Петра Порошенко на допрос

Киевский Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований Украины принудительно осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос. Как передают «Вести», данные меры были одобрены из-за того, что бывший президент Украины неоднократно не являлся на допросы.

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Как пишут «Вести», ГБР накануне обратилось с просьбой о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Как напоминает издание, Порошенко вызывают в качестве свидетеля по делу о снятии информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств.

ГБР повторно вызвало бывшего президента Порошенко на допрос по двум делам 29 мая, но и эта попытка не увенчалась успехом.

26 мая экс-президента вызвали на допрос по делу о 43 картинах, которые фигурируют в расследовании ГБР. Но вместо допроса Порошенко устроил вернисаж в музее имени Ивана Гончара. Картины, которые он представил на выставке, считают доказательством в деле о махинациях экс-президента.