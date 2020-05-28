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112: Порошенко вызвали на допрос сразу по двум делам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Петра Порошенко вызвали на допрос в украинское Государственное бюро расследований сразу по двум делам. Как передаёт «112 Украина», Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин, а также по делу о государственной измене.
112: Порошенко вызвали на допрос сразу по двум делам
Reuters

Бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко 29 мая вызывают на допрос в Государственное бюро расследований сразу по двум делам. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook. 

В связи с неявкой 26 мая Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин. В тот же день его вызывают в качестве свидетеля «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам». Речь идёт о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как напоминает портал, 19 мая депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркач утверждал, что плёнки он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
 
В связи с обнародованием записи разговора Порошенко с Байденом офис генпрокурора завёл на бывшего президента дело о госизмене.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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