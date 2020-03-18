Вести: новый генпрокурор Украины пообещала разобраться с ультраправыми и Порошенко

Новый генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала не только провести аудит и кадровое состояние в прокуратуре, но и разобраться с наиболее резонансными делами. Как передают «Вести», речь идёт о подписании подозрений Петру Порошенко, его соратникам, наказании радикальных групп и отдельных «деятелей» ультраправого движения.

Новым генеральным прокурором Украины впервые стала женщина: на пост назначили Ирину Венедиктову. Как пишут «Вести», она обозначила первые шаги в должности: провести аудит дел и кадровое состояние в прокуратуре.

«На пороге стоят 220 прокуроров по люстрации, 400 прокуроров — уволенных осенью, и уже есть судебные решения по их восстановлению. Нужно принять законные решения, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась, и без перекосов, а с другой — делать так, чтобы прокуратура не легла после того, как будут произведены законные решения», — отметила Венедиктова.

Однако, как отмечает издание, куда интереснее то, как она будет расследовать наиболее резонансные дела. Речь о подписании подозрений Петру Порошенко, его соратникам, наказании радикальных групп и отдельных «деятелей» ультраправого движения и дел против представителей новой власти.

На вопрос депутата Александра Дубинского о Петре Порошенко и Сергее Стерненко — радикале, убившем человека и показавшем этот процесс в прямом эфире, новый прокурор ответила: «Всё, что может быть быстро и законно завершено, — будет завершено. Время такое в стране, что нет возможностей долго разбираться. И будут максимально быстрые и законные решения. А дальше — прокуроры являются независимыми субъектами, и они будут двигаться в делах независимо и профессионально, но двигаться».

Ещё один вопрос, заданный Венедиктовой, касался вероятной отмены закона об амнистии участников «майдана». По некоторым оценкам, именно невозможность рассматривать дело беспрестрастно не позволяет двигаться следователям.

«Давайте будем честными. Не может быть такого: «тут» мы — белые и пушистые, а «тут» — требуем результат. Дело на паузе, и либо мы выполняем спецзакон, который противоречит уголовно-процессуальному законодательству, и продолжаем стоять на паузе, либо хотим всестороннего объективного расследования — и тогда наши специальные законы должны соответствовать тем, которые по своей силе находятся выше», — отметила Венедиктова.