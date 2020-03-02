Обозреватель Forbes: Великий пост начинается на фоне религиозного конфликта между Россией и Украиной

На фоне того, как 2 марта у православных начинается Великий пост, религия продолжает оставаться одним из фронтов затянувшегося конфликта между Россией и Украиной, пишет обозреватель Forbes Джеймс Роджерс.

Это особенно любопытно, если учесть, что обе страны, которые ранее входили в состав СССР, на протяжении почти всего прошлого века официально придерживались атеизма. Однако теперь, почти 30 лет спустя после развала Советского Союза, атеистическое мировоззрение, похоже, осталось далеко в прошлом.

Автор отмечает, что в 1990-х и 2000-х лично наблюдал, как в России восстанавливались закрытые и заброшенные храмы, а также строились новые.

Об изменении ситуации в плане религии говорят и опросы общественного мнения. Так, согласно данным исследовательской центра Pew, количество россиян, считающих себя православными, с момента падения СССР и до 2008 года выросло с 31% до 72%. Однако этот же опрос показал, что регулярно ходят в церковь не более 10% респондентов.

Но несмотря на то что россияне в большинстве своём не часто посещают богослужения, нет никаких сомнений в том, что с момента распада атеистического, коммунистического государства значение веры в общественной жизни возросло, указывает автор.

И вот в январе 2019 года духовный лидер православных христиан всего мира константинопольский патриарх Варфоломей даровал украинской церкви независимость от Московского патриархата.

Кому-то это могло показаться всего лишь предметом духовных споров, представляющих интерес главным образом для богословов. Однако это не так.

Если учесть состояние отношений Москвы с Киевом, а также желание России позиционировать себя как страну, продвигающую в глобальном масштабе традиционную идею христианской культуры, то эта тема стала вопросом как политики, так и благочестия.

Об этом однозначно говорилось в заявлениях тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, который приветствовал решение вселенского патриарха как «очередной акт провозглашения независимости страны».

Россия была недовольна. Путин приблизительно тогда же дал понять, что всё это может привести к кровопролитию, говорится в статье. Он также резко раскритиковал решение госсекретаря США Майка Помпео обсудить религиозный вопрос во время визита в Киев, назвав этот шаг главы Госдепа совершенно неуместным.

Но американского госсекретаря всё это не особо обеспокоило. Он снова посетил Украину в январе 2020 года и явно в качестве жеста поддержки встретился с главой новой украинской церкви, митрополитом Епифанием.

Поддержка Вашингтоном украинской церкви, однако, не убедила РПЦ оставить этот вопрос в покое. В прошлом месяце глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в преддверии межправославного совещания в Аммане резко высказался как в отношении патриарха Варфоломея, так и в отношении украинской церкви.

«Раскол невозможно уврачевать путём простой легитимизации действий раскольников», — заявил он.

Как пишет в заключение своей статьи обозреватель Forbes Джеймс Роджерс, в то самое время, когда в американской политике дела на Украине стали предметом небывалого доселе внимания и когда продолжают звучать обвинения в том, что Россия стремится помочь переизбраться президенту Трампа, нынешнее «духовное столкновение» между Москвой и Киевом имеет последствия, идущие далеко за пределы границ бывшего Советского Союза.