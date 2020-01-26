Ouest-France: молитвы за единство христиан не могут примирить различные конфессии

В католических, протестантских и православных епархиях по всему миру прошла неделя молитв за единство христиан, которое пока невозможно из-за непримиримых противоречий между конфессиями, сообщает Ouest-France. В этом году перед христианской церковью стоят новые проблемы, требующие решения: конфликт между Московским и Константинопольским патриархатами, непопулярность протестантизма и внутренние разногласия в католической церкви по вопросу женатых священников.

Каждый год с 18 по 25 января в католических, протестантских и православных епархиях по всему миру проходит неделя молитв за единство христиан, которое пока является недостижимым, пишет Ouest-France. После вековой разобщённости они не до конца понимают, как улучшить отношения друг с другом и делают робкие шаги. Пока же не может быть и речи о сосуществовании двух конфессий в одной церкви или о совместных литургиях: если протестанты не против общих причастий, то католики позволяют их только в виде исключения и при особых условиях, а православные считают, что для этого необходимо общее вероучение.

Как рассказывает французская газета, в последние годы сторонники экуменизма (объединения различных конфессий. — ИноТВ) топчутся на месте, а верующие — часто католики — проявляют безразличие к своим братьям по вере, если обе стороны не увязают в идеологических разногласиях. По примеру других христиан католики обнаруживают себя в меньшинстве.

В то же время в 2020 году христианской церкви необходимо решить новые задачи и преодолеть внутренние противоречия, считает издание. Так, православные разрываются между Московским и Константинопольским патриархатами, чей конфликт разгорелся после провозглашения независимости украинской церкви от «русского старшего брата».

Кроме того, протестанты чувствуют себя в стеснённом положении из-за популярности евангелистов и инакомыслия. Над католиками, с другой стороны, нависла угроза раскола: папа римский Франциск подвергся язвительной критике со стороны консерваторов из Рима, США и других стран. Как пишет издание, проблему, несомненно, раздули в СМИ, однако возможность рукополагать в священники женатых мужчин в некоторых бедных регионах, например, в Амазонии, дала новый толчок нападкам на вековое табу. Поводом послужила книга кардинала Сара в соавторстве с почётным папой Бенедиктом XVI, появившаяся на прилавках на прошлой неделе. По их словам, духовенство, «с точки зрения онтологии», несопоставимо с семейным положением. Такая позиция исключает из лона церкви женатых священников Восточнокатолических церквей в юрисдикции Рима и служащих в первые 11 веков христианства, среди которых были святые, а также протестантских пасторов, православных священников и англиканских женщин-епископов.

Тем не менее, несмотря на плохо поддерживаемое единство, христиане игнорируют споры руководства и религиозные различия, объединяясь естественным образом. Об этом свидетельствуют различные неправительственные организации (Cimade, Acat) и общие центры помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Многие участвуют в группах поддержки и христианских молитв. Однако, как отмечает Ouest-France, 15 тыс. молодых людей и девушек всех национальностей и вероисповеданий, которые собрались в конце прошлого года в Польше по призыву общины Тэзе, сильно бы удивились, узнай они, что являются экуменистами.