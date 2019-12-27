Le Figaro: РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за Украины

Русская православная церковь разорвала общение с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II, который признал раскольническую украинскую церковь, пишет Le Figaro. В официальном сообщении Синод выразил «глубокую скорбь» таким «единоличным» решением патриарха без голосования остальных архиереев, а также запретил впредь поминать его имя в молитвах.
В четверг Русская православная церковь объявила, что разрывает связи с патриархом Феодором II Александрийским и всея Африки, который признал независимую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщает Le Figaro.
После заседания в своём официальном сообщении Священный Синод РПЦ подтвердил, что с этих пор будет «невозможно» поминать имя патриарха Феодора II в диптихах, а также участвовать в совместных молитвах и причастиях. В заявлении раскритиковано «единоличное» решение патриарха «признать украинских раскольников» и подчёркивается, что оно не было принято на заседании Священного Синода Александрийского Патриархата и не выносилось на голосование архиереев.
Отмечается, что русский Синод выразил свою «глубокую скорбь» в связи с признанием Украинской церкви патриархом Феодором и подчеркнул, что Русская православная церковь продолжит общение с архиереями Александрийской Церкви, которые не поддержали создание ПЦУ. Кроме того, по решению Синода будет приостановлена деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата в Москве, тогда как приходы РПЦ в Африке выйдут из юрисдикции Александрийского Патриархата и будут подчиняться Патриарху Кириллу.
Как напоминает французское издание, Александрийская церковь является одной из самых древних патриархатов. В начале января Константинопольский Патриархат, обладающий авторитетом в православном мире, официально признал независимую от РПЦ Православную церковь Украины. Московский Патриархат, который сохраняет большое число приходов на Украине, осудил это решение как «незаконное» и разорвал связи с Константинополем, пишет Le Figaro.
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