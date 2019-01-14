DW: под аплодисменты США Вселенский патриарх нарушил православные каноны

Вселенский патриарх Варфоломей совершил ошибку: он «самовольно» даровал Православной церкви Украины автокефалию и тем самым нарушил православные каноны, передаёт Deutsche Welle. Впрочем, пока глава Константинопольского патриархата выслушивал критику в свой адрес от представителей других церквей, в США ему «рукоплескали», поскольку церковный раскол в Восточной Европе Вашингтону только на руку, утверждает корреспондент немецкого телеканала.

Вселенский патриарх Варфоломей совершил ошибку, а главенство Константинопольского патриархата и вовсе себя изжило, пишет в статье на сайте Deutsche Welle корреспондент немецкого телеканала в Москве Миодраг Зорич.

Варфоломей «самовольно, не послушав совета других архиереев», даровал Православной церкви Украины автокефалию и тем самым «нарушил церковное право, так называемые каноны», констатирует журналист Deutsche Welle.

«Кроме того, он опротестовал решения по Украине, которые несколько лет назад сам же и принял. Последовавшая реакция вряд ли могла быть хуже: другие патриархаты отказались повиноваться Варфоломею. Его раскритиковали даже члены синода Греческой православной церкви. Против Варфоломея выступили православные священники высокого ранга в Польше и Чехии. Неодобрительно качали головами аббаты, старцы и более двух тысяч монахов церковной республики Афон», — отмечает автор статьи Миодраг Зорич.

А вот государственный секретарь США, бывший американский вице-президент Джон Байден и экс-глава ЦРУ Вселенскому патриарху Варфоломею как раз «рукоплескали», подчёркивает журналист немецкого телеканала.

«Вашингтон поддерживает церковный раскол в Восточной Европе. Влияние Москвы на Украине — даже если речь идёт и о церковном влиянии — необходимо ослабить. С точки зрения США, это легитимно, ведь многим американцам церковно-правовые сомнения чужды. Почему, недоумевают они, люди должны придерживаться решений, которые приняли на церковном соборе в IV веке? США — это страна, куда на протяжении столетий люди бежали, спасаясь от преследований. Соединённые Штаты — это, однако, и страна, где постоянно возникают новые религиозные общины: саентологи, мормоны, «Свидетели Иеговы»*, бесчисленные евангелические церкви Воскресения. Именно из Соединённых Штатов они и пытаются при помощи больших денег вести миссионерскую деятельность во всём мире, в том числе и в Восточной Европе», — поясняет автор статьи, корреспондент Deutsche Welle в Москве Миодраг Зорич.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).