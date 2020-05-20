Вести: на Порошенко завели ещё одно дело о государственной измене

Против Петра Порошенко завели ещё одно дело о государственной измене. Как пишут «Вести», расследование начато после того, как депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых высшие американские чиновники дают Порошенко прямые указания, кого уволить, как «мотивировать» депутатов и кто должен быть в правительстве.
Офис генпрокурора Украины внёс сведения в Единый реестр досудебных расследований по делу о так называемых плёнках Деркача. Как пишут «Вести», расследование начато сразу по двум статьям: государственная измена и злоупотребление властью или служебным положением.
К материалам производства приобщат предоставленную депутатом Андреем Деркачём флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.
Как напоминает издание, накануне депутат Андрей Деркач обнародовал аудио телефонных переговоров бывшего президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. В предоставленных разговорах идут прямые указания, кого уволить, как «мотивировать» депутатов и кто должен быть в правительстве.
«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», — говорит на записи Байден.
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