Euronews: полиция задержала 15 человек на митингах сторонников и противников Зеленского

По призыву журналиста Анатолия Шария сотни его сторонников провели в центре Киева акцию протеста, призывая президента Владимира Зеленского остановить нападения на журналистов и вести диалог со всеми избирателями, а не только с радикалами. В ответ представители ультраправой партии «Национальный корпус» устроили «контрманифестацию», обвиняя живущего в Западной Европе Шария и его сторонников в пророссийской позиции. Полиции удалось предотвратить столкновения, при этом 15 участников акций было задержано, передаёт Euronews.
В центре Киева полиция задержала 15 человек, участвовавших в двух манифестациях. По призыву журналиста и политика Анатолия Шария несколько сотен его сторонников пришли на акцию протеста к офису президента Владимира Зеленского.
Оттуда участники перешли к дому, где живёт глава государства. С лозунгом «Не мой президент!» митингующие обвиняли его в политике соглашательства с правыми радикалами и требовали остановить нападения на журналистов.
ИГОРЬ КОМАРОВ, «Партия Шария»: Мы пытаемся показать своими действиями, собственно, своими слоганами Зеленскому, что ему нужно говорить и с нами тоже — не только с меньшинством националистов, но и с людьми, которые голосовали за него.
Одновременно представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили провести «контрманифестацию». Они, среди прочего, обвиняют живущего в Западной Европе Шария в пророссийской позиции.
СЕРГЕЙ ТАМАРИН, «Национальный корпус»: «Шарийцы» вообще ненастоящая онлайн-партия, которая просто манипулирует сознанием людей, это во-первых. А во-вторых, она открыто антиукраинская, она антагонист всего украинского, явно пророссийская сила.
Полиции удалось не допустить серьёзных столкновений. Стражи порядка, по словам очевидцев, быстро прекращали вспыхивающие потасовки и перепалки.
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