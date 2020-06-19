24 канал: турецкая газета «женила» Владимира Зеленского на Вере Брежневой

03:00
Мостовой призвал «Сочи» вывести на матч с «Ростовом» молодёжный состав
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
03:00
Голикова: 53 региона находятся на первом этапе снятия ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на первом этапе снятия ограничений, введённых в России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, находятся 53 региона.
03:00
Многодетной семье из Оренбургской области вернули изъятых опекой детей
Многодетной семье из посёлка Тюльпанный Оренбургской области вернули четверых детей, изъятых 25 мая органами опеки. Об этом сообщили в региональном правительстве.
03:00
Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медиков
Прокуратура Башкирии отчиталась об итогах проверки по соблюдению прав медработников Белебеевской ЦРБ.
03:00
Матчи РПЛ будут транслировать в Испании, на Кипре и Балканах, а также в странах ближнего зарубежья
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила о продаже прав на трансляции матчей турнира в зарубежные страны.
03:00
В ЕС ожидают открытия внутренних границ до конца месяца
Европейская комиссия ожидает, что внутренние границы Евросоюза будут открыты к концу июня. Такое мнение выразила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
03:00
В Томской области рассказали о борьбе с COVID-19
Заместитель руководителя оперштаба в Томской области, вице-губернатор Иван Деев рассказал о борьбе с COVID-19.
03:00
В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
03:00
В Екатеринбурге прошла последняя ночная репетиция парада Победы
В Екатеринбурге состоялась последняя ночная репетиция парада Победы.
03:00
Колосков считает проведение матча «Сочи» — «Ростов» не самым разумным решением
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о ситуации с матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
03:00
Волонтёры приведут в порядок заброшенные памятники войны
Активисты «Волонтёров Победы» и «Поискового движения России» перед Днём памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи мемориалов Великой Отечественной войны.
03:00
В Приморье рассказали о параде Победы
Парад Победы в Приморском крае пройдёт 24 июня во Владивостоке и Уссурийске с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
03:00
Более 1,4 млн медиков в России прошли переобучение за время пандемии
Более 1,4 млн российских медицинских работников прошли переобучение с начала распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
03:00
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.
03:00
Глеб Матвейчук рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции
Актёр, композитор, певец Глеб Матвейчук рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.
03:00
На станциях метро Нижнего Новгорода пройдёт минута молчания
На станциях метро Нижнего Новгорода состоится минута молчания в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.
03:00
Число потребкредитов в Татарстане сократилось на 48% в мае
В мае 2020 года в Татарстане выдали 25,9 тыс. потребительских кредитов, что на 47,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
03:00
Психотерапевт рассказал о профессиональном выгорании
Психотерапевт Равиль Назыров рассказал о профессиональном выгорании и его стадиях, а также дал рекомендации по избавлению от этого синдрома.
03:00
Врач рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал, что делать в случае попадания молнии в человека.
03:00
В Кировской области рассказали о ситуации с коронавирусом
За сутки в Кировской области протестировали 1,6 тыс. человек, у 39 из них подтвердилась коронавирусная инфекция.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть
Эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов оценил ситуацию с ценами на нефть.
03:00
Прокуратура Ингушетии направила в суд дело об истязаниях семилетней девочки
Прокуратура Ингушетии направила в Сунженский районный суд уголовное дело об истязаниях семилетней девочки.
03:00
Владимир Ресин оценил изменения в Москве
Заслуженный строитель России, советник мэра Москвы и советник патриарха по строительству, депутат Государственной думы Владимир Ресин оценил изменения в столице.
03:00
В Минкомсвязи оценили решение о разблокировке Telegram
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин прокомментировал снятие ограничений с мессенджера Telegram.
03:00
В Удмуртии завели дело по факту гибели четырёх человек при пожаре
В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре.
03:00
Корабли ЧФ выстраиваются в парадную линию в Севастополе
Построение кораблей Черноморского флота в парадную линию проходит в Севастопольской бухте в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Московские парки подготовили интерактивный квест
В Москве с 20 июня по 10 июля пройдёт интерактивный квест «Я шагаю по паркам».
03:00
Вечером перед гибелью Брайант перенёс время вылета вертолёта на 45 минут
По словам персонального ассистента погибшего баскетболиста Коби Брайанта Крейта Брэди, легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) незадолго до трагедии перенёс время отправки вертолёта из аэропорта на 45 минут.
03:00
Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по Конституции
Специалисты Роскачества предупредили граждан о вероятности стать жертвами интернет-мошенников в период голосования по поправкам к Конституции.
03:00
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минюста России.
03:00
Мурашко: более полумиллиона пациентов приняли во время пандемии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В РСПП предложили ввести мораторий на курортные сборы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести мораторий на взимание курортного сбора.
03:00
В Подмосковье разработают онлайн-сервис для продажи бизнеса
В Московской области рассказали о планах по разработке онлайн-сервиса для продажи малого и среднего бизнеса.
03:00
Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом
Российский боец Александр Волков, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с американцем Кёртисом Блэйдсом.
03:00
В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
03:00
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
03:00
Эрмитаж организует онлайн-экскурсию по Императорскому музеуму
В Государственном Эрмитаже рассказали об онлайн-экскурсии по Императорскому музеуму.
03:00
Интернет-омбудсмен назвал плюсы дистанционной работы
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал о преимуществах удалённой работы.
03:00
Тараканов выступил за расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских клубов
Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что расширение Единой лиги ВТБ за счёт российских команд принесло бы пользу отечественному баскетболу.
03:00
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
03:00
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.
03:00
Цорн: «Спартаку» мало 10% заполняемости стадиона
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что его клуб пытается лоббировать увеличение количества болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Британский актёр Иэн Холм умер в возрасте 88 лет
Британский актёр Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian.
03:00
Глейхенгауз рассказал о важности субординации во взаимоотношениях с фигуристами
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе известного тренера Этери Тутберидзе, рассказал, почему не стремится к дружеским отношениям с подопечными.
03:00
В Москве рассказали о программе летнего досуга «КультЛето»
Организаторы рассказали о программе летнего досуга «КультЛето», которая стартует в столице на следующей неделе.
03:00
Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске заявил, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы.
03:00
В Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек
В Центре территориального развития Республики Удмуртия рассказали о планах по разработке методики реабилитации малых рек в регионе.
03:00
«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске
«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей. Об этом заявил совладелец и глава компании Владимир Потанин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
03:00
СМИ: «Ак Барс» сыграет на Кубке Шпенглера
Казанский «Ак Барс» примет участие в розыгрыше Кубка Шпенглера 2020 года.
03:00
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания.