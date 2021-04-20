Левый берег Оригинал

ЛБ: Порошенко призвал европейских партнёров усилить санкции против России

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко провёл переговоры с бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, главной темой которых была «эскалация со стороны России ситуации в Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля». Как пишет «Левый берег», Порошенко призвал европейских партнёров рассмотреть вопросы об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США, а также о размещении миротворческого контингента ООН на территории Донбасса.
ЛБ: Порошенко призвал европейских партнёров усилить санкции против России
Reuters

Экс-президент Украины, глава политической партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко провёл переговоры с президентом Европейской народной партии, бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском. Как пишет «Левый берег», в пресс-службе партии Порошенко рассказали, что главной темой разговора стала «эскалация со стороны России ситуации в Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля».

 
«Пётр Порошенко призвал европейских партнёров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США, прекращение реализации политически мотивированного проекта «Северный поток — 2», размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы», — говорится в сообщении.
 
Также лидер «Европейской солидарности» обратился к Европейской народной партии с призывом поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.
 
«Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Пётр Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию «Европейской солидарности» и призвал европейских партнёров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин. Пётр Порошенко и Дональд Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства — Молдавии и Белоруссии», — резюмировали в пресс-службе партии.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Левый берег Украина Европа
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