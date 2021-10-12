Telegraph: Меркель и Макрон обсудили с Путиным Украину на фоне топливного кризиса в ЕС

Накануне лидеры Франции и Германии провели телефонные переговоры с президентом России, договорившись о необходимости провести саммит по украинскому конфликту в нормандском формате. Их беседа состоялась на фоне сообщений о том, что Евросоюз может увеличить закупку российского газа, чтобы снизить стремительно растущие цены на энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

Накануне Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели переговоры по Украине с Владимиром Путиным. Их разговор состоялся на фоне заявлений о том, что ЕС может увеличить закупку российского газа, чтобы снизить стремительно растущие цены на энергоносители, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, президент Франции и канцлер Германии поручили своим министрам иностранных дел сотрудничать со своими российскими коллегами для организации встречи, посвящённой продолжающемуся конфликту в Донбассе. Предполагается, что переговоры пройдут в нормандском формате.

Согласно официальному заявлению Кремля, во время телефонного разговора Путин раскритиковал киевские власти, «упорно уклоняющиеся» от выполнения соглашений, достигнутых на мирных переговорах. Кроме того, лидеры Франции, Германии и России договорились рассмотреть возможность организации саммита.

Париж и Берлин выступают посредниками в борьбе между Киевом и «промосковскими боевиками» с 2015 года. Украина участвует в конфликте с «донецкими и луганскими сепаратистами», который вспыхнул после «российской аннексии»* Крымского полуострова, напоминает издание.

Тем временем Европу «сотрясают» рекордные цены на голубое топливо, которые достигли нового максимума на прошлой неделе. Они начали падать только после того, как Путин предположил, что «Газпром» может увеличить поставки в ЕС, обращает внимание The Daily Telegraph.

Ранее в Москве дали понять, что поставки могут быть ускорены, если немецкие регулирующие органы дадут зелёный свет «Северному потоку — 2». Однако, по мнению критиков, этот «спорный» трубопровод усугубляет зависимость Европы от российского газа и лишает Украину ценных транзитных сборов, отмечает издание.

Источники The Daily Telegraph в ЕС подтвердили, что блок рассматривает идею о возможном увеличении запасов российского газа на случай чрезвычайных ситуаций. Инициатива предусматривает совместную закупку топлива, что напоминает стратегию организации по вакцинам от коронавируса.

Европейская комиссия вела переговоры о приобретении вакцин от имени всех стран-членов. Считалось, что таким образом они получат лучшую цену, чем если бы они занимались этим вопросом самостоятельно, поясняет издание.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррелль заявил, что некоторые страны блока, в том числе Франция, Румыния, Греция, Испания и Чехия, настаивают на совместных закупках и совместном хранении газа. Но, по его словам, эти планы находятся на очень ранней стадии разработки.

Евросоюз в значительной степени зависит от российских поставок, которые составляют 35% от его потребностей. Несмотря на это, планы совместных энергетических закупок, вероятно, столкнутся с противодействием со стороны некоторых участников блока, полагает The Daily Telegraph.

Параллельно с этим в ЕС происходит ещё одно любопытное развитие событий. Франция, Финляндия, Чехия и некоторые другие страны добиваются, чтобы законодательство блока признало атомную энергетику в качестве экологически безопасной.

Они давно высказывались о том, что особое отношение к атомной энергетике может помочь блоку достичь его климатических целей. Недавний скачок цен на энергоносители дал новый импульс этим спорам в регионе, «который сильно зависит от импорта из России», заключает The Daily Telegraph.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).