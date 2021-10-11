Глава европейской дипломатии: Евросоюзу может потребоваться больше российского газа

02:35 В результате стрельбы в американском Айдахо погибли два человека Два человека погибли и ещё шестеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Бойсе, штат Айдахо.

02:20 От военных в Судане потребовали отпустить представителей правительства Международная «тройка» по Судану, состоящая из США, Великобритании и Норвегии, потребовала от военных отпустить представителей гражданского правительства.

02:05 В Москве автомобиль провалился в котлован В Москве автомобиль врезался в ограждение дорожных работ и провалился в котлован, сообщает столичный дептранс.

01:50 Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook Руководство компании Facebook полагает, что ведутся скоординированые попытки оклеветать её, говорится в заявлении главы компании Марка Цукерберга.

01:35 Рогозин: программу испытаний корабля «Орёл» могут изменить Программу лётных испытаний нового российского космического корабля «Орёл» могут изменить, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

01:20 Reuters: в ходе протестов в Судане погибли семь человек Семь человек погибли и ещё 140 пострадали во время протестов в Судане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения.

01:05 В Саратове 55 многоэтажных домов остались без отопления из-за коммунальной аварии В результате коммунальной аварии 55 многоквартирных домов Саратова остались без отопления. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в Instagram.

00:59 Ян надеется на досрочную победу над Сэндхагеном Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян поделился мнением о своём будущем сопернике Кори Сэндхагене.

00:50 Посол России назвал условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия с США Российский посол в США Анатолий Антонов назвал обязательное условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия (НСЯО) между Москвой и Вашингтоном.

00:45 Кавазашвили: если сборная займёт первое место в группе, Дзюбу при Карпине мы больше не увидим Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

00:36 В США произошла стрельба в торговом центре В торговом центре в американском городе Бойсе, штат Айдахо, произошла стрельба, сообщает полиция города.

00:27 Хайкин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

00:23 Российские моряки спасли судно Панамы от пиратов Моряки российского Северного флота спасли грузовое судно под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщает Минобороны России.

00:14 Трусова объяснила, почему прекратила сотрудничество с Плющенко Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своём уходе из группы двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко.

00:04 Потапова проиграла Томлянович на турнире WTA в Клуж-Напоке Россиянка Анастасия Потапова проиграла австралийке Айле Томлянович в матче первого круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынском городе Клуж-Напока.

23:57 Антонов заявил, что России и США предстоит «непростой разговор» по РСМД США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

23:50 Путин наградил орденом Пирогова замминистра здравоохранения Гриднева Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев награждён орденом Пирогова за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

23:46 Антонов рассказал о развитии диалога с США по стратегической стабильности Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, а также носит профессиональный характер.

23:45 Ян призвал UFC лишить Стерлинга титула чемпиона за нарушение контракта Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян потребовал лишить титула действующего обладателя пояса, американца Алджамейна Стерлинга.

23:37 В Смоленской области вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября Нерабочие дни в Смоленской области вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее решение было принято в ходе совещания губернатора области Алексея Островского с членами администрации.

23:31 Гилерме обошёл Овчинникова и поднялся в тройку рекордсменов «Локомотива» по количеству игр за клуб Вратарь московского «Локомотива» Гилерме вышел на третье место в истории по количеству матчей, проведённых в составе железнодорожников.

23:22 Пострадавшая при взрыве в доме в Татарстане скончалась в больнице Девушка, которая пострадала в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, скончалась в больнице.

23:15 Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Сочи Завершилась короткая программа в мужском одиночном катании на этапе Кубка России в Сочи

23:08 В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни Нерабочие дни вводятся в Калининградской области в период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства области.

23:00 Sport24: СКА подпишет обладателя Кубка Стэнли Волкова Российский нападающий Александр Волков продолжит карьеру в петербургском СКА.

22:55 Пострадавшую при взрыве в доме в Татарстане вывели из состояния клинической смерти Женщину, пострадавшую в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, вывели из состояния клинической смерти.

22:47 Федотов: мы не были конкретными в завершении атак Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» (1:2).

22:46 Бутмана наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Московского джазового оркестра, саксофониста Игоря Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

22:41 США приостановили оказание помощи Судану Соединённые Штаты заморозили финансовую помощь Судану в размере $700 млн в связи с событиями в Хартуме. США также потребовали вернуть к власти гражданское правительство. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

22:31 Задержанным фанатам «Спартака» на год запретили посещать спортивные мероприятия В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков московского «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (7:1).

22:24 В Сирии перед колонной российской военной полиции взорвалось СВУ В Сирии в провинции Деръа перед головным автомобилем колонны российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство. Никто из российских военных не пострадал.

22:17 Гисдоль: мы могли победить «Сочи» с более крупным счётом Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

22:14 В Челябинской области в суд передали материалы дела об убийстве девочки в 2002 году В Челябинской области раскрыли убийство девочки-подростка, совершённое в 2002 году. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

22:12 Танкисты ЧФ провели учебные стрельбы на полигоне под Симферополем Танковые роты бригады береговой обороны Черноморского флота выполнили на полигоне Ангарский под Симферополем стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерию условного противника.

22:11 Иммунолог Ярцева считает целесообразным предоставление двух выходных после вакцинации Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что привившимся от коронавируса, которые испытывают симптомы недомогания после введения вакцины, необходимо пару дней побыть дома, чтобы восстановиться.

22:11 Число самозанятых на Кубани выросло до 120 тысяч с начала года В заксобрании Краснодарского края прошло планерное совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

22:10 Очевидец рассказала подробности о взрыве газа в доме в Набережных Челнах Очевидец Валентина Захарова рассказала подробности о взрыве газа в доме в Набережных Челнах.

22:10 В Петербурге рассказали о планах по развитию волонтёрского движения В Санкт-Петербурге утвердили дорожную карту по вовлечению горожан в волонтёрское движение.

22:10 Из дома в Набережных Челнах эвакуировали 93 человека после ЧП Спасатели эвакуировали 93 человека из дома в Набережных Челнах, где, по предварительным данным, произошёл взрыв газа.

22:04 СКА разгромил «Авангард» в матче КХЛ В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА одержал разгромную победу над «Авангардом».

22:00 Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил действовавший с 2017 года в стране режим ЧП. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

21:53 В Федерации электронного спорта рассказали о влиянии пандемии на IT-индустрию Вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин рассказал о влиянии пандемии на IT-индустрию.

21:53 В ХМАО вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет В Ханты-Мансийском автономном округе вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

21:52 Автоэксперты выяснили, какие машины чаще всего покупают в кредит Автоэксперты выяснили, какие машины россияне чаще всего покупают в кредит.

21:51 Manchester Evening News: Сульшер может быть уволен в ближайшее время Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рискует быть уволенным с занимаемой должности в самое ближайшее время.

21:48 Специалист по криптовалютам высказался о развитии технологии блокчейна Создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников высказался о развитии технологии блокчейна.

21:48 Правозащитник Мельников прокомментировал задержание россиян по подозрению в поджоге леса в Турции Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с RT прокомментировал задержание семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в Турции.

21:40 Эрдоган прокомментировал ситуацию с высылкой десяти послов из Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно дипломатического кризиса с объявлением десяти послов, требовавших освобождения правозащитника Османа Кавалу, персонами нон грата.

21:36 Медведев признался, что ему безразличен стиль его игры Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о своём своеобразном стиле игры.