El País Оригинал

Глава европейской дипломатии: Евросоюзу может потребоваться больше российского газа

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью El País заявил, что странам блока, возможно, потребуются дополнительные поставки российского газа. При этом он добавил, что Россия пытается использовать чрезвычайную ситуацию в газовой сфере Евросоюза, чтобы «лить воду на свою мельницу».
Глава европейской дипломатии: Евросоюзу может потребоваться больше российского газа
Reuters
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El País заявил о том, что Европе, возможно, потребуются дополнительные объёмы российского газа.

«У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем оговорено в контракте», — подчеркнул он.

Глава дипломатии ЕС назвал текущее положение дел в европейском газовом секторе «чрезвычайной ситуацией».

«Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. И проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение», — добавил Боррель.

Как он отметил, Россия добивается открытия «Северного потока — 2» и использует сложившуюся ситуацию, чтобы «лить воду на свою мельницу».

«Эта позиция является частью игры политического давления», — указал Боррель.

Он также призвал страны ЕС прислушаться к позиции Испании, которая предлагает вести переговоры по газу не отдельными странами, а сообща, как это было в случае с поставками вакцин, пишет El País.
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El País Испания Европа
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