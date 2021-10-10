Bloomberg: при холодной зиме Европу спасёт только российский газ

В случае если Европа столкнётся с холодной зимой, ей будет грозить нехватка топлива, из-за чего континент будет полностью зависеть от поставок из России по тому или иному маршруту, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Wood Mackenzie. Как отмечает фирма, в таких условиях Европа будет зависеть либо от своевременного одобрения «Северного потока — 2», либо от крупных поставок через Украину.

В случае истощения запасов газа до нуля из-за холодной погоды Европа этой зимой может столкнуться с нехваткой топлива, из-за чего регион будет полностью зависеть от дополнительных поставок из России, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Wood Mackenzie.

Если Европа и Азия столкнутся с холодной зимой, им не хватит газа на полное удовлетворение спроса. При этом справиться с дефицитом они смогут, только если из России поступят дополнительные объёмы топлива. Об этом говорится в докладной записке вице-президента по исследованиям в области газа и СПГ в Wood Mackenzie Массимо Ди-Одоардо.

По его словам, холодная погода может увеличить потребность в отоплении до 20 млрд кубометров и привести к тому, что европейский рынок лишится 10,5 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Суммарно эти цифры больше 29 млрд кубометров газа, которые, вероятно, останутся в хранилищах к концу марта при условии, что Россия использует все свои существующие поставочные мощности в соответствии со своими обязательствами.

С учётом рекордно низких запасов горючего в Европе мир следит за любыми намёками на то, готова ли Россия согласиться на дополнительные поставки. Ранее на этой неделе цены на газ наконец пошли вниз после того, как президент России Владимир Путин дал понять, что не против нивелировать дефицит этого топлива. Между тем фьючерсы на газ в Европе в последние недели бьют рекорд за рекордом, подорожав на 400% с начала года. Причиной для такого роста стала неопределённость вокруг сроков запуска «Северного потока — 2», а также дополнительных поставок «Газпрома» по существующим маршрутам через Украину и Белоруссию.

«Эта зима может быть совсем не похожей на другие, — сообщил Ди-Одоардо. — Холодная зима как в Европе, так и в Азии может привести к тому, что европейские хранилища полностью опустеют, в результате чего Европа будет зависеть от своевременного одобрения «Северного потока — 2» или готовности России поставлять через Украину большие объёмы газа, если это позволит избежать сокращения объёма сделок».

По данным Wood Mackenzie, к концу октября запасы газа в Европе достигнут 87 млрд кубометров притом, что регион использует примерно 58 млрд кубометров для удовлетворения зимнего спроса. Если температура окажется в пределах сезонной нормы, никакие особые проблемы Европе не грозят и к концу марта у неё ещё останется достаточно газа. Это обстоятельство должно помочь снизить цены.

Однако в холодную погоду, по словам Ди-Одоардо, «Европа будет полностью зависеть от российских поставок, превышающих существующие мощности».

Если «Северный поток — 2» одобрят к концу года, в течение зимы по нему можно будет доставить до 12,5 млрд кубометров, что даст некоторую передышку. Однако Европе также будет нужно ещё практически такое же количество газа, которое будет поставляться через Украину сверх нынешних соглашений по схеме «качай или плати».

Более того, как отметил аналитик, если зима окажется холодной и в России, то «Газпрому», возможно, хватит газа только на поставки дополнительного топлива либо по «Северному потоку — 2», либо через Украину, но не по обоим каналам одновременно.