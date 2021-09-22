FAZ: не лучше, чем при Трампе, — лидеры Евросоюза «поспешили на выручку» Франции

Лидеры Евросоюза выразили Парижу поддержку в споре с Австралией, Великобританией и США, сообщает Frankfurter Allgemeine. Председатель Евросовета Шарль Мишель не скрывал своего возмущения и даже сравнил Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию «неприемлемой» и призвала разобраться в отношениях. Как утверждает автор статьи, реакция Брюсселя означает одно: отношения ЕС и США заморожены на неопределённый срок.

Европейскому союзу потребовалось время, чтобы выработать общую позицию в отношении нового оборонного альянса AUKUS, образованного Австралией, Великобританией и США. В прошлый четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что с понимаем относится к гневной реакции французов. Тем не менее он подчеркнул, что секретная сделка по атомным подводным лодкам не ослабит отношений с Австралией и не помешает европейцам расширить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Через несколько дней и после нескольких разговоров с Парижем его позиция звучала несколько иначе, пишет Frankfurter Allgemeine.

«Это не двусторонний вопрос, это то, что затрагивает Европейский союз в целом, отношения с Австралией и США», — заявил Боррель в понедельник вечером по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан указал на «злоупотребление доверием» со стороны США и попросил партнёров проявить солидарность.

Главы институтов ЕС, которые в настоящее время также находятся в Нью-Йорке, «поспешили на выручку» Парижу. Председатель Европейского совета Шарль Мишель вспомнил заявление Джо Байдена, сделанное в ходе визита в Брюссель в июне: «Америка вернулась!» «Что значит — Америка вернулась? — спросил Мишель. — Америка вернулась в Америку или куда-то ещё? Мы не знаем». По его словам, транспарентность и доверие — фундаментальные принципы альянса.

«Мы наблюдаем явную нехватку транспарентности и благонадёжности», — заявил Мишель и провёл нелестное для Байдена сравнение. Он подчеркнул, что при его предшественнике Трампе обстановка была хотя бы понятнее: Трамп не скрывал своего безразличия в отношении Европы. Байден, напротив, «разглагольствовал» о возобновлении трансатлантических связей, но затем, объявив о выводе войск США из Афганистана, поставил европейцев перед свершившимся фактом. То же самое произошло и со «странным объявлением» о создании AUKUS. В начале октября главы государств и правительств ЕС обсудят последствия образования альянса на встрече в Любляне.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила свой протест: «С одной из стран — членов ЕС поступили неприемлемым образом. Мы хотим разобраться, что случилось и почему. Прежде чем вести дела в обычном режиме, необходимо выяснить это». Это означает, что отношения Брюсселя и Вашингтона будут фактически заморожены на неопределённый срок, пишет автор статьи.

В частности, это означает, что заседание нового Совета ЕС — США по торговле и технологиям, которое должно состояться на следующей неделе в Питтсбурге, вероятно, будет отменено. Предполагалось, что в ходе работы этого органа стороны согласуют условия нового соглашения о свободной торговле. О его создании ЕС и США договорились в ходе визита Байдена в Брюссель. Этот шаг рассматривался в качестве самого важного элемента возобновляемого партнёрства. Новое соглашение об обмене данными, предусматривающее более строгие правила и служащее предпосылкой для более тесных экономических отношений, также в ближайшее время не будет подписано, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Австралия также, вероятно, почувствует на себе последствия разлада с Францией. Во время последних переговоров по брекситу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несколько раз подчеркнул, что его страна будет удовлетворена австралийским вариантом торговых отношений с ЕС. На деле это означало отказ от соглашения о свободной торговле и применение всех тарифов согласно положениям ВТО.

При этом с мая 2018 года Брюссель и Канберра ведут переговоры о сделке, которая, в частности, должна открыть европейский рынок для импорта говядины. Следующий раунд переговоров намечен на 12 октября, и цель — завершить их до конца года. Госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон подверг эту возможность сомнению. Во вторник Бон заявил, что нельзя делать вид, будто ничего не произошло. «Мы должны рассматривать все варианты», — подчеркнул Бон.

Но какова цель Франции? Для чего она оказывает давление на Америку и Австралию? Требует ли Париж капитального пересмотра сделки по подводным лодкам? Бон об этом умалчивает. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры, и ситуация серьёзная. В ближайшие несколько дней Макрон и Байден проведут телефонные переговоры, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Бон потребовал от европейцев «быть более автономными и суверенными» и лучше защищать свои интересы — ожидаемый призыв усилить европейскую обороноспособность.

Дебаты по этому вопросу продолжили набирать обороты, после того как США вывели войска из Афганистана без согласования с европейцами. В первой половине 2022 года председательство в Совете ЕС перейдёт к Франции, и тогда оборона станет ключевым вопросом повестки дня. Фон дер Ляйен уже объявила о проведении специального саммита глав государств и правительств. Кроме того, ЕС планирует представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас». Для этого необходимо согласовать приоритеты, новые военные возможности и, вероятно, новые формы расширенного сотрудничества. Однако, если конфликт между Парижем и Вашингтоном обострится, Франции будет тяжело добиться своих целей. Страны Центральной и Восточной Европы уже «смотрят на неё ​​с подозрением». Они пребывают в сомнениях и понимают, что их безопасность с большей вероятностью будет гарантировать НАТО, то есть США. Так было и при Трампе, хотя он относился к союзникам с «величайшей снисходительностью».

Поэтому в Брюсселе с нетерпением ждут разрешения спора между Парижем и Вашингтоном в НАТО. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан поставил под сомнение приверженность американцев альянсу и заявил, что этот вопрос необходимо обсудить в рамках новой стратегической концепции НАТО, которая должна быть разработана к лету следующего года. В некоторой степени это походило на возобновление дебатов о «смерти мозга», спровоцированных Макроном. Министры иностранных дел НАТО встретятся через четыре недели. Или же Париж хочет сразу выйти из военных структур альянса, в которую он вернулся только в 2009 году? В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО попытался сгладить последствия кризиса. Адмирал Роб Бауэр заявил, что AUKUS вряд ли повлияет на военное сотрудничество в рамках альянса, сообщает Frankfurter Allgemeine.