Der Spiegel: Байден снял ограничения на въезд для европейцев, чтобы задобрить французов

Президент США Джо Байден принял решение снять ограничения на въезд в свою страну для европейцев, сообщает Der Spiegel. С ноября они смогут приезжать в Америку при условии наличия сертификата о вакцинации или же отрицательного теста на коронавирус. Не исключено, что внезапное решение главы Белого дома — это попытка замаслить Францию, разгневанную из-за сделки по поставке подводных лодок между США, Великобританией и Австралией, отмечает немецкое издание.

Президент США Джо Байден собирается с начала ноября отменить ограничения на въезд в свою страну для приезжающих из Евросоюза, сообщает Der Spiegel. Однако по прибытии граждане ЕС должны будут предъявить свидетельство о вакцинации или же отрицательный результат теста на коронавирус.

Не исключено, что такое внезапное решение главы Белого дома — это попытка обаять своих партнёров в Европе и исправить испорченные с ними отношения. В частности, «замаслить» Францию, которая «яростно протестует» против сделки по поставке подводных лодок между США, Великобританией и Австралией.

По-видимому, жёсткая реакция Парижа «застала американцев врасплох», из-за чего они занервничали и были вынуждены сделать такой «дружеский жест», объясняет издание. В любом случае ещё несколько дней назад о возможности снятия ограничений и речи не было.

Официально власти США утверждают, что в решениях подобного рода опираются исключительно на научные данные. Но этому противоречит то обстоятельство, что в последнее время статистика заболеваний коронавирусом в стране не менялась. Дельта-вариант продолжает распространяться, каждый день умирают около 2000 человек.

Эта инициатива Байдена скорее показывает то, под каким давлением он сейчас находится, продолжает немецкое издание. По вине главы Белого дома во внешней политике, которая вообще-то всегда была его вотчиной, происходит одно потрясение за другим. Хаотичный вывод войск из Афганистана, теперь конфликт с Францией. Всё это вызывает недоумение даже у однопартийцев Байдена. Его друзья и враги в Вашингтоне всё чаще задаются вопросом: «Способен ли он проводить надёжную и благоразумную внешнюю политику?»

В связи с этим глава Белого дома и его советники пытаются сгладить проблемы, а также подправить имидж президента внутри страны. В эту стратегию вписывается и намерение Байдена созвониться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также он выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и в очередной раз заверит своих международных партнёров в желании сотрудничать с ними. После этого Байден собирается встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Цель встречи — также улучшение отношений, ведь ограничения на въезд действовали и для британцев, что вызвало у них сильное негодование.