Le Monde: очередной потерянный контракт — после США и Австралии Франция поссорилась со Швейцарией

Посол Франции в Швейцарии на этой неделе объявил Берну об отмене запланированного на ноябрь визита президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена в Париж, сообщает Le Monde. По информации издания, президент Макрон также отменил все двусторонние встречи со Швейцарией на высшем уроне до лета 2022 года. Как поясняет издание, причиной размолвки снова стал потерянный Францией контракт на поставку вооружений. Утверждается, что Берн вёл с Парижем переговоры о покупке самолётов Rafale, но в последний момент сделал выбор в пользу американских F-35.

Принятый в Министерстве иностранных дел в Берне несколько дней назад посол Франции в Швейцарии Фредерик Журне передал своим «ошеломлённым» собеседникам послание президента Макрона о том, что приглашение действующего президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена в Париж в ноябре на «рабочую встречу» больше не актуально, сообщает Le Monde со ссылкой на цюрихское издание Sonntags Zeitung.

Таким образом, Франция переживает дипломатический кризис не только в отношениях с Соединёнными Штатами и Австралией после того, как последняя отказалась от приобретения французских подводных лодок, отдав предпочтение американским атомным установкам, отмечает издание. Президент Франции Эммануэль Макрон теперь так же резко настроен против Швейцарии, и причиной размолвки снова стал потерянный Францией контракт на поставку оружия. Как напоминает издание, в начале лета Швейцария действительно сделала выбор в пользу закупки американских истребителей-невидимок F-35, а не их французских конкурентов Rafale концерна Dassault.

По данным знакомых с делом источников, Париж раздосадовало не столько окончательное решение, сколько «извилистые» пути ведения переговоров. Как сообщается, министр обороны Швейцарии Виола Амерд до самого конца намекала, что осталось только уладить детали соглашения с Францией. Париж пошёл на серьёзные уступки, а президент Макрон даже предложил какую-то форму поддержки Швейцарии в её трудных взаимоотношениях с Европейским союзом. Как напоминает газета, 26 мая Федеральный совет Швейцарии в одностороннем порядке прекратил переговоры с Европейской комиссией о контурах нового партнёрства, и с тех пор Швейцария всё больше изолируется на европейской арене. Однако, по словам нескольких собеседников издания, Министерство обороны в Берне уже давно знало, что выбор нового самолёта для ВВС Швейцарии в конечном итоге будет сделан не в пользу Rafale — и на самом деле никакого предмета для обсуждения не было.

Решение «захлопнуть дверь перед носом» президента Швейцарской Конфедерации сопровождается другим, менее символичным, но более тревожным для швейцарской дипломатии жестом, отмечает Le Monde. Париж отказывается от каких-либо двусторонних контактов на высшем уровне с Берном до лета 2022 года. Как подчёркивает газета, эта мера необычна и ставит под угрозу не только отношения между двумя странами, но и отношения между Швейцарией и ЕС, поскольку с 1 января следующего года Франция на шесть месяцев встанет во главе Европейского совета.

Министерство экономики Швейцарии в воскресенье попыталось принизить значение плохих новостей: «Поскольку визит не был полностью подготовлен, нельзя говорить об отмене встречи». Что до приостановки двусторонних обменов на высоком уровне с Парижем, Берн считает, что контакты между соседними странами остаются регулярными и, следовательно, осуществляются «на оперативном уровне и через посольства; эти контакты не зависят от дипломатических визитов».

Президент Макрон, в свою очередь, в воскресенье опроверг отмену каких-либо встреч, сославшись на вопросы повестки дня: «Ничего не отменялось, не говоря уже о причинах, о которых говорилось». При этом французский лидер подтвердил, что планы по организации встречи обсуждались в начале 2021 года. По словам источников газеты, швейцарцы предложили дату в ноябре, и французы обещали рассмотреть этот вариант, но «этим летом мы сказали им, что в ноябре сделать это будет сложно», уточнили собеседники издания, добавив, что «дата пока не назначена». Кроме того, осведомлённые лица подчеркнули, что Эммануэль Макрон «виделся» с Ги Пармеленом на Олимпиаде в Токио в июле.