LCI: пять миллиардов за две недели — Макрона обвинили в транжирстве госсредств ради победы на выборах

Кандидат в президенты Франции Ксавье Бертран обвинил Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах госсредств в преддверии выборов, сообщает LCI. Политик заявил, что глава государства потратил от пяти до семи миллиардов евро за две недели и проводит предвыборную кампанию «с чековой книжкой Франции». Эти обвинения оказались недалеки от истины, констатирует сайт телеканала, отмечая, что оплатить все данные президентом обещания будет непросто.

В воскресенье 19 сентября кандидат в президенты Франции Ксавье Бертран, выступая на телевидении, раскритиковал недавние бюджетные расходы Эммануэля Макрона, на которые, по его утверждению, ушло «от пяти до семи миллиардов евро за две недели», сообщает LCI. По словам политика, хозяин Елисейского дворца «проводит предвыборную кампанию с чековой книжкой Франции».

Действительно, президент региона О-де-Франс лишь слегка преувеличил сумму недавних правительственных трат, отмечает издание. Как напоминает сайт телеканала, в пятницу 10 сентября Эммануэль Макрон пообещал, что государство выделит €600 млн в год на компенсации фермерам, пострадавшим от природных катаклизмов. В тот же день премьер-министр выделил дополнительные €400 млн на развитие общественного транспорта в провинциальных коммунах.

Через несколько дней, выступая перед полицейскими и жандармами, а также перед самим Ксавье Бертраном, глава государства объявил о выделении дополнительных средств в размере €500 млн на деятельность общественного совета по вопросам безопасности. 16 сентября премьер-министр Жан Кастекс объявил, что почти 6 млн семей с небольшими доходами получат чек на €100, призванный помочь им оплатить счета за электроэнергию. Таким образом, всего на этот проект будет выделено €600 млн. В тот же день глава правительства подтвердил объявление, сделанное несколькими месяцами ранее министром экономики: на обновление энергетической инфраструктуры в 2022 году будет выделено €2 млрд.

Таким образом, общий объём выделенной правительством новой социальной помощи составил €4,1 млрд. К этой сумме можно добавить €1,5 млрд, обещанные Эммануэлем Макроном городу Марселю 2 сентября. В общей сложности это даёт €5,6 млрд — цифру, близкую к названной Ксавье Бертраном, констатирует издание, отмечая, что речь идёт о пока ещё не потраченных, но обещанных средствах.

Тем не менее эти расходы действительно будут отражены в Государственном бюджете и сделают неактуальными прежние прогнозы правительства. Как напоминает LCI, предварительный документ, представленный правительством в июле, уже показал, что расходы государства в 2022 году увеличатся как минимум на €10,8 млрд по сравнению с 2021 годом и составят почти €300 млрд. К этим планам следует добавить и недавние обещания. В итоге, по оценкам депутата Ларема Лорана Сен-Мартена, генерального докладчика по бюджету в Национальной ассамблее, расходы государства вырастут примерно на €16—17 млрд.

Если заявления Ксавье Бертрана относительно личной заинтересованности Эммануэля Макрона в этих обещаниях остаются спорными, кандидат в президенты прав, когда указывает на увеличение расходов после возвращения из летних отпусков, отмечает сайт телеканала. Более того, первый председатель Счётной палаты предупредил, что эти обещания могут быть оплачены «только в том случае, если в будущем будет достигнута эквивалентная экономия на других государственных расходах». Пьер Московичи признал, что считает финансовое положение «слишком уязвимым», чтобы «пускаться в чрезмерные обещания о расходах».