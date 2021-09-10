Le Figaro: ни дня без расходов — Макрон решил задобрить французов господдержкой перед выборами

Эммануэль Макрон не отступил от традиции своих предшественников тратить огромные суммы из госбюджета перед выборами, пишет Le Figaro. Как напоминает газета, на этой неделе французское правительство объявило о новых мерах поддержки молодых людей и инфраструктуры городов, а в ближайшее время намерено выделить средства на помощь пенсионерам. Тем не менее, есть риск, что эти внушительные траты не дадут желаемого результата и не помогут главе государства переизбраться, предупреждает издание.

Как и перед каждыми президентскими выборами, действующий глава государства – особенно если он является кандидатом на ту же должность снова— «достаёт государственную чековую книжку, чтобы раздавать деньги направо и налево и на полную открыть шлюзы расходов», пишет обозреватель Le Figaro Марк Ландре. Как отмечает журналист, Эммануэль Макрон не отступил от этого правила, о чём свидетельствует бюджет Франции на 2022 год, который должен быть представлен 22 сентября.

По словам автора, в стране не проходит и недели без объявления о новых расходах. В четверг министр здравоохранения Оливье Веран официально утвердил бесплатное предоставление противозачаточных таблеток и всех сопутствующих услуг и консультаций для лиц младше 25 лет, начиная с 1 января 2022 года с целью ограничения числа нежелательных беременностей. Как передаёт Ландре, это обойдётся правительству в €21 млн в год.

Однако этим дело не ограничивается. На прошлой неделе во время визита в Марсель президент республики выделил не менее €1,5 млрд на чрезвычайную помощь городу. Эта статья была включена в дополнительные расходы на сумму около €11 млрд, уже запланированные в рамках предлагаемого бюджета на 2022 год.

Все это происходит в период, когда страна официально вышла из кризиса, а бизнес почти восстановил свои позиции до уровня конца 2019 года, обращает внимание обозреватель. Более того, ожидается, что рост экономики Франции в этом году поднимется до 6,25% — рекордный показатель с момента окончания Второй мировой войны, который позволит частично наверстать 8-процентный спад в 2020 году — и снизится до 4% в 2022 году

Кроме того, в начале недели исполнительная власть пропустила утечку информации о том, что у президента возникнет соблазн возобновить пенсионную реформу до выборов. Причём, вероятно, он не станет отменять десять специальных пенсионных планов, как планировалось ранее, однако реализует проект минимальной пенсии в размере €1 тыс. для всех людей с полным трудовым стажем. Такая мера, по мнению журналиста, принесёт пользу только четверти новых пенсионеров, при значительных затратах: в 2030 году на неё уйдёт €230 млн, а в 2040 году — более €2 млрд.

Но самое худшее, по убеждению Ландре, ещё впереди, ведь в октябре будут объявлены расходы на будущие инвестиции в размере от €20 млрд до €30 млрд хотя большая часть этой суммы будет связана с рефинансированием и переориентацией существующих кредитов, а также итоги программы стимулирования молодёжи, стоимость которой уже оценивается в €2 млрд, напоминает автор.

Эти «фальшивые чеки» с краткосрочным прицелом, направленные исключительно на выборы, напоминают действия предшественников Эммануэля Макрона, замечает обозреватель. Ладре сравнивает их с планом Франсуа Олланда «500 тысяч профориентаций», запущенный весной 2016 года, чтобы сократить число безработных и, таким образом, позволить главе государства выполнить обещание об изменении кривой безработицы и иметь возможность баллотироваться на следующий срок. Как напоминает автор, в результате этой программы безработица действительно снизилась, но слишком поздно, и Франсуа Олланд отказался баллотироваться на пост президента в 2017 году.