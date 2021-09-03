France 24: работает на опережение — Макрон пообещал поднять уровень жизни в Марселе

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16:40 В «Милане» сообщили об интересе ЦСКА к Кастильехо Спортивный директора «Милана» Фредерика Массара прокомментировал новость об интересе московского ЦСКА к испанскому полузащитнику Саму Кастильехо.

16:39 Психолог рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала о возможных причинах популярности песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.

16:37 Шуфутинский рассказал о планах младшего сына переехать из США в Израиль Певец Михаил Шуфутинский рассказал о намерении своего младшего сына Антона переехать из Соединённых Штатов в Израиль.

16:35 Минприроды назвало человеческий фактор основной причиной природных пожаров Две трети природных пожаров в России в 2021 году случились из-за человеческого фактора. Об этом заявил глава российского Минприроды Александр Козлов.

16:35 Власти Самарской области почтили память жертв Второй мировой войны Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с земляками в День Воинской славы 3 сентября возложил цветы к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в столице региона.

16:35 Посол ФРГ назвала конфликт в Донбассе препятствием для вступления Украины в НАТО Конфликт в Донбассе являются препятствием для вступления Украины в НАТО, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в эфире «1+1».

16:35 Тренер Ласицкене признался, что не мог уснуть перед финалом соревнований на ОИ Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян ответил на вопрос о том, какой момент летних Олимпийских игр в Токио оказался для него самым трудным.

16:30 Тренер Ласицкене рассказал о травме легкоатлетки перед ОИ в Токио Личный тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о травме своей подопечной перед летними Олимпийскими играми в Токио.

16:29 В Омской области выявили 384 случая коронавируса за сутки В Омской области зарегистрировали 384 случая коронавируса за сутки.

16:28 Замглавы Минцифры Паршин рассказал о мерах поддержки IT-отрасли Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал детали второго пакета мер поддержки IT-отрасли.

16:26 В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.

16:24 В Кировской области зарегистрировали 111 случаев COVID-19 за сутки В Кировской области зарегистрировали 111 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 275 жителей.

16:23 В Тверской области подтвердили 188 случаев коронавируса за сутки В Тверской области подтвердили 188 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписаны 153 человека.

16:22 В Заполярье пассажиропоток вырос почти на 47% за два года За август 2021 года в Заполярье услугами ПАО «Аэропорт Мурманск» воспользовались 144 778 пассажиров. По отношению к показателям 2019 года рост пассажиропотока к аналогичному периоду составил 46,9%.

16:21 «Динамо» выступило за проведение тендера на телеправа РПЛ Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб выступил за проведение тендера на телеправа Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:20 В «Векторе» заверили в эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против дельта-штамма В «Векторе» не видят оснований для снижения эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против дельта-штамма COVID-19, заявила земгендиректора научного центра Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

16:20 В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Оренбургской области выявили 340 случаев коронавируса, из медучреждений выписаны 339 человек.

16:19 В Тамбовской области выявили 93 случая COVID-19 за сутки В Тамбовской области зарегистрировали 93 случая COVID-19 за сутки.

16:17 Более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» обследовались после COVID-19 Дополнительные обследования для переболевших COVID-19 в последние четыре недели прошли более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва».

16:14 Попова дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума дала совет по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

16:12 В ООН не фиксируют массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не фиксирует массового притока беженцев из Афганистана в Пакистан. Об этом заявил представитель ведомства Бабар Балох.

16:12 Изъятых по требованию прокуратуры в Калининграде тюленят выпустили в Балтийское море Тюленят, изъятых в Калининграде у частных владельцев, содержавших животных в ненадлежащих условиях, выпустили в Балтийское море после реабилитации.

16:12 Захарян рассказал о критике за выбор сборной России Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о критике, с которой столкнулся, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.

16:03 В Белоруссии за сутки выявили 1950 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1950 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов заболевания COVID-19 достигло 487 017.

16:01 Eurostavka: Кастильехо близок к переходу из «Милана» в ЦСКА Испанский полузащитник «Милана» Саму Кастильехо близок к переходу в московский ЦСКА.

15:55 Минздрав рекомендует доверять только проверенным источникам информации о COVID-19 Минздрав России рекомендует гражданам доверять только проверенным источникам информации о COVID-19 и записываться на вакцинацию. К настоящему времени более 38 млн человек сделали прививку от коронавирусной инфекции двумя компонентами.

15:52 Бывший врач сборной России объяснил травмы Фернандеса и Ионова Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал новость о том, что национальная команда отправилась на Кипр на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года без защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алексея Ионова.

15:45 На ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дали старт Всероссийской программе по развитию молодёжного предпринимательства. Её участниками могут стать школьники, студенты, начинающие и действующие предприниматели до 35 лет.

15:42 Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в российском футболе Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением об идее введения потолка зарплат в российском футболе.

15:42 В оренбургском городе Медногорске ввели режим ЧС из-за пожара В городе Медногорске Оренбургской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

15:40 В Киеве заявили, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений» Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений», заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

15:34 Эксперт прокомментировал планы ввести биометрию в общественном транспорте Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минтранса России Виталия Савельева о планах ввести биометрию в общественном транспорте к 2024 году.

15:32 Почти 3 тысячи человек посетили площадку Created in Moscow в «Парке Горького» Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что творческое пространство Created in Moscow в рамках Российской креативной недели, которая проводилась в конце августа в столичном «Парке Горького», посетили почти 3 тыс. человек.

15:30 Жириновский обратится в Роспотребнадзор с просьбой увеличить количество зрителей на спортивных мероприятиях Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен написать письмо в Роспотребнадзор с просьбой увеличить заполняемость стадионов во время спортивных мероприятий.

15:28 В Москве сообщили о старте регистрации на экскурсии в проекте «Открой#Моспром» Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 3 сентября в столице стартовала регистрация на экскурсии по заводам и фабрикам в рамках проекта «Открой#Моспром».

15:23 Статус промышленного комплекса в Москве получили ещё три предприятия Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что статус промышленного комплекса получили ещё три столичных предприятия в 2021 году.

15:22 Названа дата заседания по делу о договорном матче «Чайка» — «Черноморец» Заседание по обвинению в договорном матче «Чайка» — «Черноморец» пройдёт 13 сентября.

15:19 Песков прокомментировал обращение ряда СМИ по поводу законодательства об иноагентах Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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15:12 В Совфеде оценили перспективу проведения Олимпиады на Дальнем Востоке Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поделился мнением о возможности проведения Олимпийских игр на Дальнем Востоке.

15:00 Спецпосланник Катара по афганскому урегулированию прибыл в Кабул Спецпосланник Катара по афганскому урегулированию Мутлак ибн Маджид аль-Кахтани прибыл в Кабул, сообщил телеканал Al Jazeera.

14:51 Лукашенко назвал белорусский футбол «убожеством» Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе.

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14:44 Российские пловцы выиграли эстафету на Паралимпиаде в Токио Мужская сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4 × 100 м на летних Паралимпийских играх в Токио.

14:37 Голикова назвала число получивших выплаты по 10 тысяч рублей Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства назвала число получивших выплаты в размере 10 тыс. рублей.

14:30 Сборная России прибыла на Кипр на матч отбора ЧМ-2022 Сборная России прилетела на Кипр, где 4 сентября проведёт матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

14:27 Трутнев: массовое строительство жилья во Владивостоке начнётся в 2022 году Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что массовое строительство жилья во Владивостоке начнётся в 2022 году.

14:21 Хэмилтон выиграл первую тренировку Гран-при Нидерландов, Мазепин — 17-й Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл первую свободную практику 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.