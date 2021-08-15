France 3: впереди выборы — Макрон следит за демонстрациями, но не идёт на попятную

Во Франции по всей стране уже пятую субботу подряд проходят протесты против введения строгих противоэпидемических мер. Однако, как отмечают журналисты France 3, большинство французов уже привились, к тому же скоро выборы, так что Макрону нужно победить пандемию и отступать он не намерен.

Повсюду во Франции они промаршировали, чтобы сказать «нет» санитарным пропускам. В Ницце, одном из главных очагов протеста, каждую неделю приходит много людей. Их главный слоган — «Защита свобод».



УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Я не хочу, чтобы меня контролировали, когда я пойду в кафе, или чтобы моего сына контролировали, когда он пойдёт играть в регби. Это меня беспокоит.



ДРУГАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Это плохой пиар, знаете ли. С самого начала на нас налагают штрафы, с самого начала нас запугивают. Так не лечат.



Свобода присутствует и в слогане бретонских протестующих. В Ренне врачи объединились в процессию. Они протестуют против обязательной вакцинации, которая скоро их коснётся.



УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ В РЕННЕ: Я врач, к 15 сентября я буду обязана сделать прививку. Я не хочу делать прививку, потому что это мой выбор, и это личное.



Много народу и на юго-западе, в Альби. Здесь протестуют не столько против вакцин, а в большей степени не принимают санитарные пропуска.



УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ В АЛЬБИ: Я здесь, потому что выступаю против этого санитарного пропуска. Я совсем не антипрививочник, далеко не такой. Я не сторонник теорий заговора. Мы просто против этого политического шантажа, вот и всё.



ДРУГОЙ УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ В АЛЬБИ: Мы не против вакцин, вакцина — это хорошо, она спасла жизнь множества людей. Но мы выступаем в защиту свободы, которая позволяет нам всем посещать любые места.



Собрались люди и в Париже. Во главе одной из трёх процессий Флориан Филиппо. Бывший заместитель главы Национального фронта вернулся на сцену, возглавив недовольство против санитарных пропусков. И он не собирается останавливаться.



ФЛОРИАН ФИЛИППО, политик: Нужно, чтобы мы победили, нужно, чтобы этот постыдный закон отменили. Нужно, чтобы мы отказались от этого управления эпидемией с помощью страха. Нужно покончить с управлением с помощью всеобщего контроля и слежки.



На данный момент никаких крупных инцидентов на этих субботних демонстрациях не произошло.



РЕБЕККА БЕНБУРЕК, ведущая France Télévisions: Ещё одна суббота под знаком шествий. Глава государства пристально следит за этими демонстрациями. Катрин Деманжа, добрый вечер!



КАТРИН ДЕМАНЖА, журналистка: Добрый вечер!



РЕБЕККА БЕНБУРЕК: Для исполнительных властей есть опасность, что демонстрации превратятся в долгосрочные протесты.



КАТРИН ДЕМАНЖА: Да, есть вероятность, что эти субботние шествия будут продолжаться. К тому же в сентябре они могут снова вернуться, когда санитарный пропуск будут распространять на тех, кому от 12 до 17 лет. Тогда же вступит в силу и обязательная вакцинация для определённых профессий.



Так что Эммануэль Макрон очень пристально следит за этим движением. Он показывает свою твёрдость. Во время недавнего совета по санитарной защите, который прошёл в среду в Брегансоне, он сказал, что отказываться от санитарного пропуска не будет, анонсированный план будет выполнен. Но в то же время многие министры, как Габриэль Атталь, получили задание заняться педагогикой: побудить к вакцинации, заявляя, что он понимает обеспокоенность некоторых людей.



РЕБЕККА БЕНБУРЕК: Правительство и большинство французов, насколько мы знаем, привились.



КАТРИН ДЕМАНЖА: Именно так. На данный момент мы не достигли красной черты с этими демонстрациями. Правительство проводит параллель между числом протестующих и статистикой по вакцинации — 500 тысяч инъекций за вчерашний день. Плюс опросы показывают, что в подавляющем большинстве французы поддерживают санитарные меры.



Учитывая всё это, глава государства сохраняет бдительность. Он хочет избежать роста проявления недовольства в начале учебного года. Именно по этой причине он отменил указ, который вводил технический контроль для мотоциклов. Нужно сказать, что до президентских выборов остаётся восемь месяцев, и это тяжёлое время. И главный вопрос, который нужно решить, — санитарный кризис.



РЕБЕККА БЕНБУРЕК: Катрин, спасибо за эти пояснения.



Дата выхода в эфир 14 августа 2021 года.