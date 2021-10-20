24 канал: украинские артиллеристы отразили условное танковое нападение из Крыма
На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области недалеко от «административной границы с оккупированным Крымом»* прошла тренировка украинских артиллерийских противотанковых резервов. Как передаёт «Телеканал новин 24», военные учились реагировать на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.
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