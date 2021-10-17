SVT: «это очень серьёзно» — Россия не пригласила Швецию на военные учения «Запад — 2021»

Швеция не получила приглашения от России на крупные военные учения «Запад — 2021», что весьма «серьёзно», так как с помощью наблюдения за такими мероприятиями стороны могут снизить напряжённость в отношениях, пишет SVT. При этом, как отмечает канал, Москва не пригласила туда и представителей НАТО — поскольку военный блок не пожелал видеть российских представителей на собственных учениях.

Не так давно Россия завершила крупные учения «Запад — 2021», в которых, согласно данным российской стороны, приняли участие 200 тыс. военнослужащих. Однако Швеция так и не получила приглашение стать наблюдателем на этих крупнейших с момента окончания холодной войны манёврах, которые прошли в непосредственной близости от Швеции, пишет SVT.

Своей кульминации эти российские стратегические учения достигли в середине сентября. В ходе этих манёвров среди прочего отрабатывалась морская высадка в районе Калининграда — по ту сторону Балтийского моря от Швеции.

Учения «Запад» проводятся в Западном военном округе каждые четыре года. Однако Швецию в качестве наблюдателя на них не пригласила ни Россия, ни её партнёр Белоруссия, которая также участвовала в этих манёврах.

В 2017 году, когда «Запад» проводили в последний раз, Швецию пригласила Белоруссия, в результате чего Стокгольм получил возможность получить представление о том, что там происходило. Однако в этом году приглашения не было в принципе.

Такое развитие событий беспокоит бывшего постпреда Швеции при ОБСЕ Фредрика Лёйдквиста, который также подчеркнул важность укрепления военного доверия.

«Это один из способов создать прозрачность и предсказуемость, снизить напряжённость и общее беспокойство, а также избежать неожиданных военных нападений», — заявил он.

«Это очень серьёзно», — добавил Лейдквист, имея в виду решение не приглашать Швецию на учения.

Вместе с тем военному атташе Швеции в Москве разрешили ненадолго посетить полигон в Мулино в 400 км к востоку от Москвы. Демонстрация, которая продлилась всего лишь один час, была предназначена специально для иностранных военных атташе. Однако в данном случае речь не идёт о приглашении в рамках так называемого Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в рамках ОБСЕ — организации, членом которой является также и Россия.

«Приглашать должны на военные учения, в которых принимают участие более 13 тысяч военнослужащих. Россия провела ряд учений, которые значительно превышают эту планку. Ни на одном из них не присутствовали другие государства — члены ОБСЕ», — заметил Лейдквист.

При этом штаб Вооружённых сил Швеции сообщил SVT, что Россия никогда не приглашала Швецию в качестве наблюдателя в рамках Венского документа, в то время как Стокгольм пригласил Москву в качестве наблюдателя на крупнейшие за последние 20 лет на территории Швеции военные учения «Аврора — 2017».

В то же время заместитель министра обороны России недавно заявил, что Москва не пригласила на учения также и представителей НАТО. Причиной для этого, по словам Кремля, стало то, что этот военный блок ранее не стал приглашать Россию на крупные учения «Защитник Европы — 2021», в которых приняли участие в том числе и США.