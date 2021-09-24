DN: ухудшился климат безопасности — Швеция подпишет военное соглашение с Данией и Норвегией

Швеция собирается подписать соглашение о военном сотрудничестве с Данией и Норвегией с целью проводить совместные учения и противостоять общим угрозам, пишет Dagens Nyheter. При этом эти скандинавские страны полагают, что климат безопасности в регионе в последнее время ухудшился, причём не в последнюю очередь из-за российских военных учений.

Швеция в самом ближайшем времени подпишет соглашение о военном сотрудничестве с Данией и Норвегией. Цель соглашения — получить возможность проводить совместные учения и сообща противостоять различным угрозам, пишет Dagens Nyheter.

«В случае кризиса мы сможем действовать быстрее или, что тоже возможно, если вероятный противник увидит, что у нас есть и чем мы занимаемся, то он решит отказаться от реализации негативных планов против нас», — заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью телеканалу TV4.

Швеция, Дания и Норвегия считают, что климат безопасности в последнее время стал куда менее благоприятным. В частности, это касается пролива Эресунн и Северного моря. Хультквист также полагает, что российские военные учения влияют на климат безопасности вокруг Швеции.

«Разумеется, влияют. Россия готова использовать свою военную мощь для достижения политических целей и задач», — отметил Хультквист.