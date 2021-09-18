Польский эксперт: гибридной войны нет — для внесения раскола в ряды европейских союзников Россия идёт другим путём

Это не гибридная война, это нечто другое, уверен польский эксперт по вопросам безопасности и политолог Артур Дубель, имея в виду действия России против стран Запада и Польши в частности. В интервью Polska Times он объясняет, что они сродни информационным и психологическим операциям. А главная цель их заключается в том, чтобы ослабить союзнические связи, подорвать авторитет, а также изолировать Польшу на международной арене.

«Если вопрос звучит так: имеем ли мы дело с гибридной войной, — ответ очевиден: нет, не имеем. Мы имеем дело с некоторыми элементами, но не войны, а сражений гибридного характера. Давайте внесём ясность, гибридная война была и продолжается на Украине, но не в Польше. В плане настоящей ситуации слова о такой войне свидетельствуют о невежестве, намеренном запугивании или введении других в заблуждение», — объясняет Polska Times эксперт по вопросам безопасности и политолог Артур Дубель.

Он обращает внимание и на то, что только что завершившиеся масштабные военные учения «Запад-2021» тоже нельзя рассматривать в категориях гибридной войны против Польши или ЕС. Здесь он прослеживает скорее элементы информационно-психологической операции, направленные не только против Польши и ЕС, но и против НАТО. «Эти действия направлены на ослабление союзов, союзников и взаимоотношений между ними, социальные расколы, подрыв доверия к институтам и эффективности государства и альянсов, армии и служб, включая их способность обеспечивать безопасность, и, естественно, на порождение страха», — поясняет он.

Эксперт полагает, что никто на международной арене не может себя чувствовать в полной безопасности, ни ЕС в целом, ни Польша в частности. Стопроцентной гарантии безопасности не существует, поэтому всегда следует стремиться выявлять и затем минимизировать риски и угрозы. По его мнению, чтобы сохранить безопасность, надо следовать правилу «Хочешь мира — готовься к войне». Более того, необходимо продолжать делать больший упор на участие и сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.

Артур Дубель уверен, что сильно поляризованное польское общество выступает хорошей почвой для различного вида внешнего воздействия. «Мы постоянно подвергаемся вышеуказанным информационным и психологическим операциям. Здесь нет совпадений, цель состоит в том, чтобы ослабить союзнические связи и подорвать авторитет, а также изолировать Польшу на международной арене. Они поражают и проникают в наши системы, придают огласке содержание переписки между членами правительства и усугубляют разногласия в обществе», — перечисляет он.

Эксперт также обращает внимание на вопросы миграции, пандемии, вакцинной дипломатии, трансформации энергетики, фонда реконструкции, потенциальных провокаций с востока, заявлений МИД России. «Здесь прослеживается рука спецслужб, потому что это их среда и методы, однако нельзя сосредотачиваться исключительно на России. Это большая ошибка ...», — добавляет он.

В интервью порталу он также рассказал, что у России имеются свои готовые сценарии развития событий, преследующие её национальные интересы, потому что на международной и геополитической арене она активна на постоянной, а не на временной основе.

Артур Дубель уверен, что точку отсчёта подобных операции в отношении Польши не надо искать в украинских событиях 2014 года. «Из сегодняшнего дня лучше вернуться к распаду Советского Союза и Варшавского договора, к оскорблённой советской гордости и глубокому сожалению насчёт того, что мир это допустил», — поясняет он. «Путин пообещал своим соотечественникам воссоздать великую Россию и то, что мир снова будет считаться с ней и бояться её. Впрочем, он уже каким-то образом воплощает это в реальность и любой ценой хочет помешать дальнейшей интеграции с Западом… Замороженные конфликты — это лучший способ приостановить интеграцию. ЕС и его прародители всегда были под восточным прицелом», — подчёркивает он.

«Россия будет делать всё возможное, чтобы ослабить и разгромить своих основных противников — членов ЕС и союзников НАТО. Поэтому наша цель как Польши, члена ЕС и НАТО, заключается в проведении реальной и общей политики безопасности», — резюмирует он.