Корвин-Микке про учения «Запад-2021»: в этом году всё иначе — не вызовет удивления, если российская армия задержится в Белоруссии

Если 16 сентября по окончании учений «Запад-2021» к власти в Белоруссии придут Вооружённые силы Российской Федерации, это не будет ничем удивительным, уверен польский политик Януш Корвин-Микке. В статье для Rzeczpospolita он рассказывает, как на протяжении долгих лет Александр Лукашенко лишь испытывает на прочность терпение Москвы, которая в результате честного референдума и на радость Европе может решить избавиться от белорусского лидера и включить Белоруссию в состав своей территории.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» подходят к своему завершению. 11 сентября Александр Лукашенко дал добро на ввод российских войск в Белоруссию, однако впускать иностранные войска на свою территорию крайне опасно и рискованно, особенно если это армия союзного государства. Несмотря на то что эти учения проводились не впервые и на тот факт, что это две «братские» армии, в этом году ситуация совершенно иная, пишет польский политик Януш Корвин-Микке.

В статье для издания Rzeczpospolita он рассказывает, что за последние десять лет Александр Лукашенко только и водит Москву за нос и обманывает её. В своё время он согласился создать вместе с Россией Союзное государство только лишь в надежде возглавить его после хрупкой эпохи Михаила Горбачева. Однако Владимир Путин оказался куда более сильным игроком. В отличие от богатой и стабильной России Белоруссия лишь увеличивает свой внешний долг, а её главные активы — это трубопроводы, из которых она подворовывает газ и нефть, поясняет он.

Ещё несколько лет назад всё указывало на то, что Лукашенко пойдёт по стопам Китая или Чили и проведёт радикальную реформу, однако он передумал, не оставив белорусской экономике шансов на будущее. Она по-прежнему жизнеспособна только потому, что Россия из дальновидной жалости продаёт ей энергоресурсы в три раза дешевле и закрывает глаза на то, что в результате отсталая белорусская промышленность имеет все шансы конкурировать с российской. Однако, по мнению политика, это ловушка, ведь, не проводя реформы, Лукашенко в итоге наносит вред своей стране.

Корвин-Микке объясняет, что, когда Кремль обеспокоен ситуацией в Белоруссии и нелояльностью её лидера, Лукашенко тот же час обещает укрепить связь с Россией в рамках Союзного государства и даже войти в состав Российской Федерации, лишь бы только иметь возможность покупать по низким ценам нефть и газ. В статье польский политик вспоминает «газовый» визит Помпео и непонятное кокетство Лукашенко с заключённым оппонентом Бабарикой.

«Следовательно, для меня не будет никаким удивлением, если 16 сентября по окончании учений к власти в Белоруссии придут Вооружённые силы Российской Федерации. В оппозиции будет взрыв радости, потому что их выпустят из тюрем, а на их месте окажется бывший президент. Вышедший на свободу Бабарика в результате выборов, проведённых под наблюдением США и ЕС, станет президентом. В свою очередь, Лукашенко на радость как российской, так и западной прессы, будут предъявлены обвинения в фальсификации выборов, подавлении оппозиции, угоне самолётов», — рассуждает Корвин-Микке.

«В Европе Путина будут носить на руках почти как Александра Первого — освободителя Европы от ига Наполеона. В свою очередь, Белоруссия, и так будучи союзным государством, в результате честно проведённого референдума просто войдёт в состав Российской Федерации. И только я бы скучал по временам Лукашенко, потому что я очень хочу иметь хорошие отношения с Россией, но ... её гораздо легче любить, когда она далеко!» — резюмирует в статье для издания Rzeczpospolita польский политик.