Bloomberg: Лукашенко попросил у России комплексы С-400 для границы с Украиной

На переговорах с Владимиром Путиным белорусский президент напомнил, что на западных рубежах его страны стоят российские комплексы С-300, и попросил оснастить более передовыми С-400 и южные границы Белоруссии. При этом, как напоминает Bloomberg, сейчас как раз идут совместные военные учения «Запад-2021», в которых принимают участие 200 тыс. военных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным, которые прошли на прошлой неделе, они обсуждали военное сотрудничество, пишет Bloomberg. В том числе речь шла о поставках в Белоруссию российских комплексов противовоздушной обороны С-400.

«Это говорит о том, что мы и Российская Федерация очень серьёзно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», — приводит автор статьи слова Лукашенко после визита на место проведения совместных учений «Запад-2021».

По словам белорусского президента, в Белоруссии уже стоят системы С-300, защищают её от Запада, но им нужны и более передовые системы для защиты южных границ с Украиной. Сумма сделки может превысить $1 млрд. К 2025 году Минск хочет получить от России также новые военные самолёты и вертолёты. Но проблема в том, что у Белоруссии нет денег на оплату таких поставок, отмечает автор статьи. Впрочем, по его словам, Путин дал распоряжение своему Министерству обороны начать переговоры с Минском по этому вопросу.

Лидеры двух стран посетили учения «Запад-2021». В них принимают участие 200 тыс. военных, 80 военных самолётов и вертолётов, 760 бронемашин и 15 кораблей.

Россия увеличивает своё присутствие в Белоруссии, направив туда истребители Су-30СМ для совместного патрулирования. Совместные миссии проводят и силы ПВО на западном рубеже Белоруссии, которая граничит со странами НАТО. При этом Минск до сегодняшнего момента сопротивлялся тому, чтобы Россия разместила свою базу на белорусской территории. Но сейчас обстановка в регионе значительно обострилась, отмечает Bloomberg.