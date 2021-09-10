NZZ: шаг к союзному государству — Россия и Белоруссия беспрецедентно сблизились в экономике

Экономические договорённости России и Белорусии, достигнутые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, масштабом превосходят всё, что было достигнуто раньше, пишет Neue Zürcher Zeitung. Как отмечает издание, одна из причин заключается в том, что у Минска не осталось пространства для манёвра на Западе, что повлекло неизбежное сближение с Россией, которое может пройти не только в экономической, но и военно-политической плоскости.

В этом году Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились уже пять раз, пишет Neue Zürcher Zeitung. Пятая встреча отличалась от предыдущих, поскольку после переговоров состоялась ещё и совместная пресс-конференция глав государств.

Во время пресс-конференции Путин и Лукашенко сообщили, что согласовали между собой всеобъемлющее сближение экономических пространств России и Белоруссии в рамках существующего на бумаге с 1999 года «союзного государства». Как отмечает издание, Лукашенко говорил о «прорыве», Путин же выглядел очень довольным. Он отметил, что мог бы представить себе и дальнейшую интеграцию с общим военно-экономическим пространством и парламентом. Впрочем, отмечает издание, оба лидера решили не обсуждать деликатные вопросы политической интеграции.

Основные пункты договорённостей Москвы и Минска затрагивают все важнейшие сферы экономики, пишет Neue Zürcher Zeitung. Страны договорились о согласовании финансовой, денежной и кредитной политики, гармонизации налоговой и таможенной систем, а также координации действий промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, для Белоруссии особенно важным было объявление о сохранении текущей цены на газ, а также о создании с 2023 года общего рынка газа, нефти и электричества.

Достигнутые Москвой и Минском договорённости превосходят всё, что было достигнуто раньше, отмечает издание. При этом ситуация 2019 года, когда Лукашенко, к недовольству российской стороны, в последний момент вышел из переговоров, не должна повториться, считает Neue Zürcher Zeitung. Причиной тому изменившиеся условия двусторонних отношений: у Минска больше нет пространства для манёвра на Западе после жёсткого подавления массовых протестов в Белоруссии. Лукашенко зависит от доброй воли Путина: раннее старания белорусского президента были направлены на то, чтобы не полностью подчиниться своему крупному соседу. Именно поэтому Минск постоянно откладывал вопрос интеграции, пытался сблизиться с ЕС и США и диверсифицировать поставки своего калия и нефтепродуктов,пишет издание.

Теперь же баланс сместился: Белоруссия сблизилась с Россией даже без учёта достигнутых сейчас договорённостей. Вероятно, наиболее важным для России выигрышем стала возможность военного сближения с Белоруссией. Многие воспринимают создание центра военных учений в Белоруссии как первый шаг на пути к возникновению на белорусской территории российской военной базы.