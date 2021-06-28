Local: шведский премьер ушёл в отставку, чтобы не устраивать выборы в разгар пандемии

00:32
Франция и Швейцария проведут первую серию пенальти на Евро-2020
Сборные Франции и Швейцарии стали участниками первой серии послематчевых пенальти на Евро-2020.
00:26
Бензема стал первым французом за 37 лет с дублями в двух матчах подряд на ЧМ или ЧЕ
Отметившись вторым дублем на Евро-2020, форвард сборной Франции стал лишь вторым игроком в истории своей национальной команды, который забил не менее двух мячей в двух матчах чемпионатов мира или Европы подряд.
00:23
В Курской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер
Власти Курской области объявили о введении в регионе с 1 июля обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.
00:13
Свищёв назвал логичным призыв министра спорта Франции не ехать в Санкт-Петербург на 1/4 финала Евро-2020
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню, которая обратилась с просьбой к болельщикам не посещать матч 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербурге из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в России.
00:05
Силы США открывали ответный огонь во время атаки на базу в Сирии
Силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии, сообщил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.
00:00
Льорис стал рекордсменом ЧЕ по пробитым пенальти в его ворота
В ворота голкипера сборной Франции по футболу Уго Льориса чаще остальных назначали пенальти на чемпионатах Европы.
23:53
Швейцария отыгралась со счёта 1:3 в матче с Францией и перевела игру в дополнительное время
Сборная Швейцарии по футболу сумела сравнять счёт в матче 1/8 финала Евро-2020 с Францией.
23:47
Бензема отметился вторым самым быстрым дублем в истории ЧЕ
Дважды отличившись в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией, Карим Бензема оформил второй самый быстрый дубль в истории чемпионатов Европы по футболу.
23:41
В Бурятии танкисты отработали навыки подводного вождения
На военном полигоне в Бурятии прошли учения танкистов. Участники тренировки отработали навыки подводного вождения.
23:40
Ольмо стал первым футболистом в истории ЧЕ, отдавшим два ассиста в дополнительное время
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который дважды ассистировал партнёрам в дополнительное время матча.
23:36
Посол России: военно-политическая карта Афганистана серьёзно перекроилась
За время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики серьёзно перекроилась, талибы утверждают о взятии под контроль порядка 80% страны, рассказал российский посол Дмитрий Жирнов.
23:36
Эпидемиолог прокомментировала ситуацию с пандемией в Подмосковье
Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова прокомментировала ситуацию с пандемией в Московской области.
23:29
Бензема оформил дубль за две минуты в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией
Форвард сборной Франции Карим Бензема забил два мяча в матче 1/8 финала со Швейцарией с разницей в две минуты.
23:29
В Госдуме объяснили необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.
23:28
Синоптик дал прогноз по погоде в Петербурге
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин дал прогноз по погоде в Санкт-Петербурге.
23:28
В Татарстане планируют закупить более 200 единиц медоборудования в 2021 году
В 2021 году Татарстан планирует приобрести 211 единиц медоборудования на 170,4 млн рублей.
23:27
Эксперт прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику
Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику.
23:24
Далич заявил, что сборной Хорватии не хватало Ловрена в матче 1/8 финала Евро-2020 с Испанией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил причины поражения от Испании (3:5) в 1/8 финала чемпионата Европы, посетовав на отсутствие защитника «Зенита» Деяна Ловрена.
23:24
Учёные СевГУ проведут экспедиции по поиску госпитальных судов «Белосток» и «Ленин»
Учёные Севастопольского государственного университета проведут экспедиции по поиску госпитальных транспортных судов «Белосток» и «Ленин».
23:23
В кафе и ресторанах Ульяновской области появятся COVID-free-зоны
С 30 июня в кафе и ресторанах Ульяновской области появятся COVID-free-зоны.
23:21
Метеоролог рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни
Ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни.
23:16
Эдгард Запашный поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020
Дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020.
23:15
В Казани зафиксировали новый температурный рекорд
В понедельник, 28 июня, в Казани зафиксировали новый температурный рекорд.
23:12
Испания стала первой командой в истории ЧЕ, за которую в одном матче забили пять разных игроков
Сборная Испании стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы по футболу, за которую в одном матче забили пятеро разных футболистов.
23:07
США подтвердили ракетную атаку на свою базу в Сирии
Коалиция во главе с США подтвердила, что американская военная база в Сирии подверглась ракетной атаке. О пострадавших не сообщается.
23:07
В Тюменской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Тюменской области ввели новые ограничительные меры из-за COVID-19.
23:03
Фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат для детей со СМА
Фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), не зарегистрированный в России.
23:03
В центре имени Гамалеи прокомментировали ситуацию с пандемией
Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов центра им. Гамалеи профессор Александр Бутенко прокомментировал ситуацию с пандемией.
23:00
Бускетс поддержал вратаря сборной Испании Симона, допустившего результативную ошибку в матче с Хорватией
Капитан сборной Испании по футболу Серхио Бускетс прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/8 чемпионата Европы (5:3 в дополнительное время), поддержав вратаря своей команды Унаи Симона.
22:55
Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым
Посол США в России Джон Салливан заявил, что после возвращения в Москву провёл встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.
22:48
Цубер установил рекорд чемпионатов Европы по количеству ассистов за один турнир
Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер установил историческое достижение, отдав результативную передачу в матче 1/8 финала Евро-2020 с Францией.
22:46
Синоптик прокомментировал ливень в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прокомментировал ливень в Москве и Московской области.
22:44
Диетолог дала рекомендации по употреблению молочных продуктов
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала рекомендации по употреблению молочных продуктов.
22:43
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Кировской области
В ГУ МЧС России по Кировской области объявили метеопредупреждение.
22:41
AFP: в Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя
В регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона — город Мэкэле. Об этом сообщает AFP.
22:37
Министр спорта Франции предостерегла болельщиков от поездки на 1/4 финала Евро-2020 в Россию
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратилась к болельщикам национальной команды страны, которые в случае прохода сборной в 1/4 финала Евро-2020 намереваются посетить Санкт-Петербург.
22:28
У офиса Зеленского проходит митинг националистов
Несколько сотен активистов проводят акцию у офиса президента Украины, часть присутствующих требует импичмента главы государства Владимира Зеленского.
22:25
Бускетс стал лучшим игроком матча Евро-2020 Хорватия — Испания
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс был назван лучшим игроком матча 1/8 финала Хорватия — Испания (3:5).
22:14
SANA: в Сирии обстреляли американскую военную базу
Американская военная база в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает агентство SANA.
22:11
Матч сборных Испании и Хорватии стал вторым по результативности за всю историю ЧЕ
Поединок сборных Испании и Хорватии (5:3) на стадии 1/8 финала Евро-2020 вошёл в историю по результативности.
21:58
Хачанов победил Макдональда в матче первого круга Уимблдона
В поединке первого круга Уимблдона россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом.
21:51
Белый дом назвал удары США в Сирии и Ираке самообороной
Авиаудары США по объектам на границе Сирии и Ирака обоснованы внутренним законодательством Соединённых Штатов и правом на самооборону, заявили в Белом доме.
21:47
Испания стала первой командой в истории ЧЕ, забившей по пять мячей в двух подряд матчах
Сборная Испании забила пять мячей в ворота Хорватии (5:3) в матче 1/8 финала Евро-2020.
21:46
В Омской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Омской области разворачивают новые койки для тяжелобольных коронавирусом, заявил губернатор Александр Бурков по итогам заседания оперштаба.
21:45
Пригожин прокомментировал решение Минкультуры Украины убрать Киркорова из чёрного списка
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины убрало российского артиста Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
21:34
Испания в дополнительное время обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сборная Испании одержала победу над командой Хорватии.
21:32
Невролог рассказал, что делать при болях в спине
Клиницист-невролог Артур Фадеев рассказал, что делать при болях в спине.
21:32
Актёр Демидов рассказал о сериале «Большое небо»
Актёр Алексей Демидов рассказал о сериале «Большое небо».
21:31
Врач рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко рассказал о принципе формирования коллективного иммунитета к COVID-19.
21:28
Захарова прокомментировала требование Чехии о компенсациях
Сообщение о требовании Чехии к России возместить ущерб от взрывов во Врбетице подтверждает её статус недружественной страны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.